Защото истинската любов няма нужда от блясък. С това романтично послание и няколко кадъра министърът на спорта Енчо Керязов показа в социалните мрежи, че е предложил брак на любимата си.

"Бил съм на много изумителни места по света, в едни от най-красивите градове и на огромни сцени. Но за най-важния въпрос в живота си избрах дома, в който тя е израснала. В присъствието само на нашите родители и децата ни", написа Керязов. 53-годишният министър е поднесъл елегантен пръстен на любимата си.

Двамата са заедно от много години след развода на Керязов с бившата му съпруга, от която има двама сина.

"Бих се оженил отново, ако моят партньор го поиска и знам, че ще я направя щастлив, бих се оженил веднага след предаването", заяви наскоро Керязов в интервю при Мон Дьо по Нова тв.

"Наистина съм много щастлив с човека, с който живея. Живеем вече шест години заедно", каза още той тогава.