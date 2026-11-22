Може да имаш 400 имота и пак да не си щастлив. Да обичаш работата си и да се тревожиш за бъдещето. Да имаш свободата да избираш, но да не знаеш какво всъщност искаш. А може би най-голямото щастие е просто да имаш с кого да споделиш живота си.

В новия епизод на поредицата ни „Щастието - първа новина" срещаме две поколения медици - проф. Тодор Кантарджиев и Василена Киара Димитрова, студентка по медицина в Медицинския университет в София и едно от най-разпознаваемите лица на протестите на младите медици.

Задаваме им едни и същи въпроси за успеха, парите, любовта, самотата и нещата, които разбираме едва с годините.

За Киара най-големият лукс е времето, а един от най-големите страхове - самотата. Тя вярва, че понякога пътят към една мечта е по-хубав от самото й сбъдване. И докато се бори за бъдещето на своето поколение, самата тя търси отговорите на въпросите, които вълнуват всеки млад човек.

Проф. Кантарджиев вече знае, че животът невинаги е справедлив, че любовта се задържа по-трудно, отколкото се намира, и че с възрастта човек все повече цени спокойствието. Само че, както сам признава, „и спокойствието не идва".

Разликата в годините им е не е малка, но когато разговорът стига до истински важните неща, отговорите им изненадващо се доближават. И двамата знаят, че смисълът не е само в личния успех, а и в това да бъдеш полезен на другите.

Какво младостта знае за щастието, което опитът понякога забравя? И какво научаваме за живота едва когато времето започне да ни се струва недостатъчно?