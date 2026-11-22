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Поп звездата Майли Сайръс каза заветното „Да" на любимия си Макс Морандо. 33-годишната певица и 28-годишният музикант сключиха брак на романтична церемония в Палм Спрингс, Калифорния, в събота вечерта, в присъствието на най-близките си приятели и роднини.

Тържеството се е състояло на открито в имениe, което в миналото е било собственост на легендарния певец и актьор Франк Синатра, съобщава "Дейли мейл".

Церемонията е била водена от Уейн Койн от групата The Flaming Lips, с когото Майли Сайръс е работила съвместно през годините.

Булката впечатли с елегантна бяла сатенена рокля с дълги ръкави, дълбоко изрязан гръб и къс шлейф. Певицата бе прибрала косата си в стилен кок, а визията ѝ бе допълнена от бели обувки със затворени пръсти и ефектни висящи обеци. Сайръс бе избрала да бъде без традиционен воал.

Младоженецът заложи на класическа черна смокинг визия с бяла риза и черна вратовръзка.

По време на размяната на брачните клетви емоциите взели връх и певицата не успяла да скрие сълзите си. В един от трогателните моменти тя била заснета да попива очите си с кърпичка, докато се усмихвала на присъстващите.

Романтичната обстановка била допълнена от множество бели цветя и големи свещи, разположени около младоженците. В близост се виждал и голям плувен басейн, а гостите били настанени върху зелена морава.

Пътеката, по която Майли преминала към олтара, също била украсена с бели цветя. Изглежда, че гостите са спазили дрескод в черно, което създало елегантен контраст с булчинската визия.

Сред присъстващите били британската актриса Елизабет Хърли и синът ѝ Деймиън, които били забелязани да разговарят с останалите гости.

Така Майли Сайръс и Макс Морандо официално започват нова глава в отношенията си, заобиколени от най-близките си хора и в една изключително романтична обстановка.