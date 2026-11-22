Поп звездата Майли Сайръс каза заветното „Да" на любимия си Макс Морандо. 33-годишната певица и 28-годишният музикант сключиха брак на романтична церемония в Палм Спрингс, Калифорния, в събота вечерта, в присъствието на най-близките си приятели и роднини.
Тържеството се е състояло на открито в имениe, което в миналото е било собственост на легендарния певец и актьор Франк Синатра, съобщава "Дейли мейл".
Церемонията е била водена от Уейн Койн от групата The Flaming Lips, с когото Майли Сайръс е работила съвместно през годините.
Булката впечатли с елегантна бяла сатенена рокля с дълги ръкави, дълбоко изрязан гръб и къс шлейф. Певицата бе прибрала косата си в стилен кок, а визията ѝ бе допълнена от бели обувки със затворени пръсти и ефектни висящи обеци. Сайръс бе избрала да бъде без традиционен воал.
Младоженецът заложи на класическа черна смокинг визия с бяла риза и черна вратовръзка.
По време на размяната на брачните клетви емоциите взели връх и певицата не успяла да скрие сълзите си. В един от трогателните моменти тя била заснета да попива очите си с кърпичка, докато се усмихвала на присъстващите.
Романтичната обстановка била допълнена от множество бели цветя и големи свещи, разположени около младоженците. В близост се виждал и голям плувен басейн, а гостите били настанени върху зелена морава.
Пътеката, по която Майли преминала към олтара, също била украсена с бели цветя. Изглежда, че гостите са спазили дрескод в черно, което създало елегантен контраст с булчинската визия.
Сред присъстващите били британската актриса Елизабет Хърли и синът ѝ Деймиън, които били забелязани да разговарят с останалите гости.
Така Майли Сайръс и Макс Морандо официално започват нова глава в отношенията си, заобиколени от най-близките си хора и в една изключително романтична обстановка.
🔗: https://t.co/j7MTVCtFxm #MileyCyrus can buy herself flowers, but this time #MaxxMorando brought the ring. 💍🥹 The couple said “I do” in an intimate Palm Springs ceremony on Nov. 21. Swipe to see exclusive photos from the newlyweds’ special day and head to the link for more. 📷: Backgrid— People (@people) November 22, 2026