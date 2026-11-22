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Поредно международно признание за Софийската опера и балет дойде снощи от Виена, където в Историческия музикален театър „Ан дер Вийн" бяха връчени Световните оперни награди за 2026 година.

Освен да отличат най-добрите постижения в оперното изкуство по света те имат за цел и да популяризират оперния жанр като съвременно и значимо изкуство на международната сцена.

Сред номинираните финалисти в конкурса тази година бе и Софийският Вагнеров фестивал.

В оспорваната надпревара за престижното отличие българският музикален форум участва заедно с утвърдени световни фестивали като Брегенц, „Монтеверди" в Кремона, „Опера Гарсингтън", Театър „Нуово" и „Прототип".

Присъствието на София в листите на международното жури е безспорно доказателство за професионализма, визионерството и мащаба, с които театърът продължава да развива Вагнеровата репертоарна политика под ръководството академик Пламен Карталов, отбелязват оперни критици.

„Тази номинация е огромно признание не само за нашия екип, но и за цялата българска култура и доказва, че с упорит труд, страната ни може да е световен център на операта и да привлича почитатели от цял свят, споделиха след събитието от ръководството на оперния театър.

И увериха почитателите си, че въпреки че голямата награда не дойде в България, Софийската опера и балет ще продължи да работи по своите нови, мащабни проекти.

Един от тях е поставянето на Софийска сцена на операта „Нюрнбергските майстори – певци" на Рихард Вагнер, в съкратената версия, подготвена от Джакомо Пучини и представена за първи път в Teatro alla Scala в Милано през 1889 година.

Спектакълът ще даде началото на поредното издание на Софийски Вагнеров фестивал , който през 2027 година ще се проведе от 28 май до 03 юли и в чиито репертоар отново ще бъде включено представянето на „Пръстена на Нибелунга" – едно от най-забележителните постижения в репертоара на Софийската опера.