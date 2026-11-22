Искам да градя собствена империя, а не да разчитам на семейния бизнес, разказваа водещата на „Евровизия 2026"

Победителката в Евровизия за 2026 г. DARA е изключителна, още при първата ни среща ми направи силно впечатление и много се радвах, че спечели с "Бангаранга". Това разказа водещата на най-големия музикален формат Виктория Сваровски пред Нова тв и призна, че зад блясъка на музикалния конкурс се крият месеци подготовка, напрежение и недоспиване. Тя беше гост в рубриката „Нищо лично" на Краси Боев.

Още на 15 години Сваровски подписва договор със Sony и става певица. По-късно се насочва към телевизията. Вече десет години е водеща на „Dancing Stars", а преди това работи и в предаването „Германия търси талант".

Въпреки че е наследница на известната бижутерийна компания, Виктория е избрала да развива собствена кариера. „Вървя по своя собствен път и градя собствената си империя", заяви тя. По думите й никога не е искала да разчита на помощта на семейството си, защото държи сама да взема решенията си.

Извън светлините на прожекторите тя предпочита спокойния живот – време със семейството, готвене, чаша вино и разходки с кучето.