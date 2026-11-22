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Писателят Георги Господинов получи за книгата си „Градинарят и смъртта", превод на френски език от Мари Врина-Николов, наградата „Жан Моне" за европейска литература, съобщи авторът във фейсбук.

Това стана на церемония във френския град Коняк, която бе част от 39-ия Фестивал на европейската литература. Председателят на журито Жерар дьо Кортанз определи романа "Градинарят и смъртта" като „книга на светлината срещу черната дупка на смъртта".

Българският писател бе номиниран заедно с още 7 европейски автори, след което попадна в краткия списък за наградата заедно с ирландеца Джоузеф О'Конър и Андреа Баяни от Италия. Романът на Господинов е издаден на френски език от „Галимар“ през август 2025 г.

През 2025 г. френският писател Паскал Киняр бе отличен с „Жан Моне" за Tresor caché.

Председателят на журито Жерар дьо Кортанз определя романа "Градинарят и смъртта" като „книга на светлината срещу черната дупка на смъртта“.

Наградата „Жан Моне“ за европейска литература е създадена през 1995 г. и се присъжда ежегодно на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година. Призът е придружен от премия на стойност 5000 евро и се връчва от департамента Шарант с подкрепата на Cognac Monnet.