Пътуване до другия край на света. Такова е пътешествието до Япония. 12 часа със самолет от Европа към острова и 14 часа на връщане.

Днес всеки може да се информира за Япония от интернет и без да е ходил там. Но съвсем друго е да видиш и усетиш тази страна и нейната огромна различност от всичко, което познаваш.

Преди да тръгна далеч на изток, разпитах мои приятели, които вече се бяха срещали на живо със страната. Дадоха ми различни съвети, но се повтаряше препоръката да си нося пликчета за боклук, защото там няма кошчета по улиците. Сложих чинно руло с торбички в чантата. И ето първото впечатление. Да, няма кошчета. Няма и големи кофи за боклук, всички били под земята и в приземните етажи на високите сгради небостъргачи.

И въпреки това за 10 дни в Токио и Киото видях само две или три хвърлени хартийки на улицата. За едната човек от магазина се бе навел и усърдно я отлепяше от тротоара, за да я прибере и изхвърли. Не препоръчвам на тези, които ще пътуват към Япония, да си носят пликчета. Защото има определени места, където можеш да изхвърлиш разделно бутилката от вода, кенчето от напитка или друг отпадък.

Край автоматите за храни и напитки, край касите на входовете на забележителностите и на други туристически места човек може спокойно да се освободи от ненужното, без да наруши местните правила.

"Правила" е думата, която остана в съзнанието ми

от Япония. Първото правило, с което се сблъскваш на път от летището към Токио, е усещането, че всички, включително и ти, се движите в насрещното. После осъзнаваш, че тук движението е по британски модел. Обяснението е историческо и икономическо.

През вековете самураите са носели мечовете на левия си хълбок, за да могат бързо да ги изтеглят с дясната си ръка, и така са предпоставили посоката на движение. Приносът на британците е през 1872 г. , когато те изграждат първата жп линия Токио – Йокохама с ляво движение на влаковете. Релсите били проектирани за ляво движение и това постепенно наложило лявата лента като стандарт за целия транспорт. Посоката на движение се спазва стриктно и по тротоарите, и на ескалаторите, дори на оживените пазари, навсякъде. Няма да ти направят забележка, ако вървиш отдясно, но ти се чустваш неудобно извън общия поток.

Друго правило, което не работи в Европа, е да не се пуши по улиците. На определени места има зони за пушене – оградени със стъклени стени, без покрив. В тях застават определен брой пушачи, а извън "кошарата" желаещите чакат чинно на опашка. Гледка, която не бях виждала нито по летищата в Европа, нито някъде другаде.

Човешкият поток в Япония е впечатляващ

и несравним с други градове и държави. Началото на октомври не е активен туристически сезон и затова по улиците в центъра на Токио се срещат основно японци. Всички са облечени в черно бели-дрехи – бели ризи, черни панталони или поли, черни сака. Дори и чадърите, които носят за дъжд или слънце, в повечето случаи са черни или бели. Услужливият ИИ ми обясни тази склонност към черно-бяла еднаквост.

Японците имат традиционен стремеж към общност, екип, колектив. Дрехите, подбрани в тези цветове показват, че ти си човек на заплата (salaryman) и искаш да принадлежиш към своя екип или колектив. Съобразяваш се с останалите, корпоративно лоялен си и не искаш да доминираш, като носиш цветни, различни дрехи. Ще демонстрираш високомерие и незачитане на другите, ако си цветен или шарен на работа. Интересна философия, но твърде далечна от моето възприемане за униформата като спомен от времена на насилствено налагана еднаквост.

Хората, които обслужват в хотелите, такситата,

ресторантите, също са униформени. При тях това е част от уважението и добронамереността към клиента. Шофьорите на такси са с бели ръкавици, спретнати в своите костюми, не пушат, не слушат радио на високи децибели, не говорят с теб. Ще се обърнат вежливо назад само ако не си сложиш колана.

Различните приложения за такси като Uber, GO, DiDi работят много добре в Токио и идват бързо, както всяка друга услуга. Направи ми впечатление, че хората, с които един турист се среща, говорят английски, но доста слабо. Разбират, но често не могат да ти обяснят. И прибягват до по-сигурен начин да бъдат полезни. Питаш за нещо, те предпочитат да ти го донесат. Търсиш упътване до близко място, те ще те заведат. Обяснявам си го не само с вроденото им възпитание и учтивост, но и със слабото владеене на английски.

Японските надписи са сериозна бариера за чужденеца, ако искаш да си купиш нещо от супермаркет. Освен че стоките са непознати като продукти за нас, ако нямат английски надписи на опаковките, си обречен да не купиш нищо освен вода. Успях веднъж да си взема айрян, защото имаше надпис yogurt. Което ме подсеща какво ще преживяват чужденците у нас, ако се въведе литерацията на българските надписи и се премахнат английските. Търсих на много места прословутото българско кисело мляко, но не го открих. Може би заради надписите. Но когато казахме на един от японците в хотела, че сме българи, той възкликна с уважение, че добре знае за нашето мляко.

Когато тръгвах към Токио, очаквах, че ще попадна в стерилен град с футуристична архитектура, лишен от човешка топлина. Докато пътувахме към центъра на града по третото ниво на магистралите, това очакване се потвърди. Стъклени небостъргачи, сякаш построени един в друг или един върху друг, движение на 3 нива...

Но когато започна разходката ни по улиците, видях широки и украсени с красива зеленина тротоари, хора, магазини и заведения, изобщо

жив и много уютен град, въпреки бетона и стъклото

В Токио има и квартали с по-малки къщи, жилищни блокове и без офиси. Те са зелени, спокойни и почти без автомобили. Явно влизането на коли там е лимитирано и се заплаща. Впечатлих се от големината на гаражите на тези къщи – малки и трудни за паркиране. Размерът на гаража отговаря на този на колата.

Световноизвестните японски марки произвеждат за местно ползване ванове, пикапи, автомобили с умалени размери, подходящи за пренаселения град (над 35 милиона са жителите на голямо Токио, а площта е около 13 754 кв. км). Няма да видите тези модели в Европа. А там изглеждат като извадени от приказките или от детска игра.

Пестенето на място може да се усети и по покривите на сградите. От 20-ия етаж на хотела виждах всекидневните тренировки по тенис на покрива на две по-ниски сгради, както и японската градина на друг покрив, за която всяка сутрин един градинар се грижеше с най-голямо усърдие.

На магистралите, по които се влиза и излиза от града, в час пик стават задръствания. Но няма клаксони, няма криволичещи между колите мотори, няма напрежение.

Макар че в Япония се произвеждат едни от най-известните марки мотори, в градовете няма да чуете рева на двигателите им, нито нервното им форсиране. Пак става дума за ред и възпитание. По булевардите в градовете движението е спокойно, дори когато е натоварено. Тук-там видях някоя кола да преминава рязко от една лента в друга.

Не искам да коментирам дали по улиците има дупки, защото няма дори неравности. Няма кал, боклуци, листа, няма и колчета... Въпреки многобройните строежи по улиците в Токио не се забелязват кални реки и следи от камиони. За 10 дни с изминати близо 10 километра дневно обувките ми дори не се напрашиха.

Преди да тръгна, питах кои забележителности трябва непременно да видя. Не получих много оригинални отговори. Паметникът на вярното куче Хачико е безспорно място. Дори в 10 вечерта изчакахме 15 минути на опашка, за да си направим снимка там. Императорският дворец, който обаче е отворен за разглеждане само 2 пъти в годината, също е привлекателен с парка и с историята си.

Моите топместа, които трябва да видите в Токио,

се допълват от гарата на Токио и високоскоростния влак шинкансен (движеше се с 280 км в час до Киото, а при всяко влизане и излизане във и от вагона, кондукторът се покланяше на пътниците), чайната церемония, скулптурата Маман(12-метров метален паяк), пазара (уникално място).

Чайната церемония е преживяване, което си заслужава. Попаднахме на прекрасна учителка, която говореше добре английски и ни пренесе в автентичната атмосфера. Възникнала като място за мирни и тихи разговори между самураи, преди 150 години церемонията става достъпна и за жените. Защо в помещенията се е влизало през много тесни врати? За да не могат там да влизат мъже, въоръжени с мечове. През цялата демонстрация човек стои на колене (за мнозина туристи това е най-трудното), като се проявява уважение към всеки детайл. Разбира се, когато чаят е готов, трябва да му се поклониш.

Поклонът е основно изразно средство, когато искаш да изразиш уважение. Водещите по телевизията се покланят, преди да започнат да представят новините. Присъствах на тържеството по повод отказването от професионалния тенис на най-успешния японец Кей Нишикори по време на тенис турнира Japan Open през октомври 2026 г. Много вълнуващо и емоционално, но нито една прегръдка, нито едно ръкостискане. Това е част от японската култура и ако уважаваш местните нрави, добре е да възприемеш ритуала.

Когато се върнах,

приятелите ме питаха за храната

Дали има нещо общо с предлаганата като "японска" у нас и в Европа. Отговорът е – има, но там разнообразието е огромно. Оризът се приготвя десетки пъти по-добре, рибата и морските храни са възможно най-пресните и има трикове, които правят популярните японски храни различни. На пазара в Киото си поръчах гьоза. Опитах се да проследя как я прави майсторът. Накрая, преди да постави парчетата в тарелка и внимателно да я увие с фолио, той запече гьозата на плоча. Настина беше много вкусно, запомних храната като The best gioza in Kioto, както пишеше на щанда.

Пазарите в Токио и Киото са невероятни места, където можеш да опиташ какви ли не храни, да си купиш най-острия нож, да се разминеш с хиляди хора и да не намериш нито една хвърлена на земята опаковка. Как го правят?

Храненето в ресторанти в Токио и Киото е съвсем достъпно като цени. Поръчването е улеснено, защото менютата са със снимки, а в повечето случаи избираш и поръчваш на таблет. В ресторант, посетен основно от мъже в черно бяло (т.е. работещи във фирми), трима души поръчахме почти цялото меню, плюс 2 чаши вино и 2 бири. Сметката беше под 100 евро. Има, разбира се, ресторанти, в които трима души бихме платили 400 евро, но къде по света няма такива?

Предупреждавам любителите на виното и на еспресото, че намирането и на двете е трудно в тази страна. Най-високата цена, която платихме, беше на пазара в Токио за едно шишче от прочутото телешко Wagyu. Струваше 28 евро, но не ми се стори "солено". Специалното мраморно телешко трябва да се пробва. И наистина никъде не бях опитвала такава крехкост и такъв вкус. Месото е от специално отглеждани животни, хранени по специален начин, и затова е почти национална забележителност.

Какво не очаквах да видя в Япония?

Навсякъде се използват найлонови опаковки, фолио и всичко онова, което в Европа се опитваме да заменим с хартия и екоопаковки. Храните в магазините, кафенетата и по улиците са опаковани на малки порции с фолио. В магазина можеш да си купиш 10 зърна грозде или 2 мандарини, опаковани старателно в найлон.

Когато вали дъжд, в кафенетата ти дават найлонови калъфи за мокрия чадър. Изобщо пликчетата са основна опаковка навсякъде. А и пластмасовите бутилки за вода са с обикновени, отделящи се капачки, а не в стил Фон дер Лайен.

Да се чуди човек как въпреки това спокойно можеш да отбележиш Япония като най-чистата страна, в която някога си бил.

Въпрос на дисциплина, култура и правила.