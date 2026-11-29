На 4 декември в българските кина излиза "Аз съм Роки" (I Play Rocky), режисиран от Питър Фарели, носителя на "Оскар" за филма "Зелената книга", където играе българинът Димитър Маринов.

Лентата разказва историята на създаването на най-влиятелния боксов филм на всички времена - "Роки" (1976). Сценарият за тази драма за спортист, който никога не се отказва, е написан от самия Силвестър Сталоун. Но за да се появи на екрана, той е трябвало да работи усилено, както изследва филмът на Фарели. Ето защо американската мечта на Сталоун все още може да вдъхновява 50 години след премиерата на "Роки".

Поне един проблем е присъщ на самата концепция за "Аз съм Роки". Историята зад Роки, пробивният проект на актьора и сценарист Силвестър Сталоун, е добре позната; всеки може да я изрови онлайн за секунда. Може ли такъв съществен недостатък като предвидимостта да се превърне в добродетел? Оказва се, че да.

В свят, преливащ от драматични, катастрофални и апокалиптични филми, "Аз съм Роки" предлага гарантираната надежда, че човек може да се издигне от дълбините на отчаянието и да доплува до безопасността. Американската мечта в най-чистата си форма е митът за аутсайдера, този, в когото никой не вярва, който преодолява всяко препятствие по пътя към невероятна победа. Упоритата работа е от решаващо значение за протестантската етика, но здравословна доза чудеса - ирационални и следователно толкова завладяващи, също са от съществено значение.

Това е отчасти (но само отчасти!), което направи оригиналния "Роки" толкова успешен - филмът, спечелил "Оскар" през 1976 г., който донесе 225 милиона долара при бюджет от само 1 милион долара.

На фона на мрачните разкази на Новия Холивуд наивният идеализъм на Сталоун и неговия герой имаше радикално утешителен ефект, въпреки че неуспешният боксьор не стана световен шампион, а просто успя да оцелее на ринга до края.

Може би още по-важното е, че "Роки" беше рядък случай, в който реалността се оказа по-оптимистична от измислицата. Младият актьор Силвестър Сталоун, страдащ от липса на признание и бедност, който току-що е печелил пари, снимайки леко порно и паркирайки коли пред луксозен ресторант, се събуди като най-популярната звезда на своето поколение.

Така зрителят на "Роки", филм за тази магическа и едновременно с това истинска трансформация, е уверен в щастливия край. Той не се страхува да се потопи в дълбините на суровото и грозно ежедневие; готов е да пророни сълза за объркан герой, принуден да продаде единствения си приятел - куче, което е намерил в контейнер за боклук, защото не може да си позволи храна, знаейки, че стопанинът и кучето неизбежно ще се съберат отново и всичко ще бъде наред. И това не е сладка лъжа, а набор от проверими факти.

Киното, поне холивудското, някога е било замислено като вид вълшебна пръчка или - в най-лошия случай, фокусник, която временно трансформира мрачното ежедневие. В случая със Силвестър Сталоун, който в зората на кариерата си се смущава дори от малкото си име (тогава използва името Майк), неговият нелогичен избор на операторска работа проработва.

Режисьорът Питър Фарели, на 69 години, вероятно може да се счита за жива класика. Във всеки случай комедиите, които той режисира съвместно с брат си Боби - предимно "От глупав по-глупав", са преминали в общественото съзнание от арогантно недоверие до включване в канона на поп културата. Заслуженият триумф на "Оскар" на "Зелената книга", много прост, но някак си безупречен филм, затвърди този статус.

Може би тази промяна в качеството, това официално признание от Академията, е подтикнало Фарели да направи "Аз съм Роки". Изглежда, сякаш неговата собствена история е кодирана между редовете. Той също не е непознат за възходи и падения; дори между "Зелената книга" и новия фил, той направи три посредствени комедии.

Нещо повече, най-новата му - рискованата Balls Up, беше пусната директно за стрийминг от Amazon, заобикаляйки киносалоните, едва миналия април. С "Аз съм Роки" Фарели се завръща на преден план. Идеята за номинация за "Оскар" за актьора Антъни Иполито ще бъде най-малкото твърде изкушаваща, за да бъде игнорирана от Академията.

Въпреки това актьорът заслужава внимание дори извън контекста. Каква съдба само - да изгради репутация, играейки изключително емблематични звезди от 70-те години на миналия век в техните пробивни роли! Първо, Иполито убедително изигра Ал Пачино в телевизионния сериал ДПредложениетоУ за снимките на ДКръстникътУ на Копола, а сега е ред на Сталоун. Актьор, способен убедително да изиграе друг (и световноизвестен, и обичан) актьор, решава не само парадоксален, но и сложен проблем. В крайна сметка сравненията с прототипа неизбежно ще бъдат правени и фокусът ще бъде не само върху физическата прилика, но и върху нивото на талант.

Иполито-Силвестър е изключително добър. Той очарователно мърмори, колебае се и пак се колебае, но след това внезапно показва желязна воля и дива интуиция, оставяйки зрителя без съмнение: бъдещата слава е неизбежна. Най-малкото номинацията му е гарантирана. Но, от друга страна, самият Сталоун не спечели статуетката за "Роки" - тя отиде при прекрасния Питър Финч за "Мрежа". Робърт де Ниро също загуби с "Шофьор на такси".

Тук Сталоун първоначално е несигурен в себе си, но все пак е упорит, добродушен мърляч, способен да се издига отново и отново въпреки всякакви удари на съдбата. Първите, с които се разправя, са собственият му баща, изигран в малка роля от Мат Дилън (който веднага си спомня превъплъщението си в сериен убиец във филма на Ларс фон Триер "Къщата, която Джак построи"). Неговата приятелка, тогавашна съпруга, Саша (Анасофия Роб), е волева блондинка, способна да подкрепя партньора си и да му внуши самочувствие. Заедно те издържат дори на натиска на шефа на студиото (Трейси Летс играе шаблонна фигура без конкретен прототип) - той иска да купи страхотен сценарий, но не желае да избере неизвестен актьор за централната роля. Въпреки това, както знаем, Сталоун ще постигне своето, повтаряйки фразата от заглавието. "Аз съм Роки" е изграден върху клишета и дори това не го разваля.

Един от отличителните белези на Фарели е неговото безсрамно поведение - той изобщо не е срамежлив, използвайки баналности, за да предизвика необходимите емоции у публиката. Но нека си спомним изходния материал. Несъответстващо тържествен саундтрак, праволинеен сюжет, не особено добри актьорски изпълнения...

Режисьорът Джон Авилдсен е нает да заснеме "Роки" единствено заради бързината и простотата му Ц и въпреки това печели ДОскарУ. Америка обича аутсайдерите. И също така знае как да види в киното нещо повече от техническите способности на участниците. Холивуд е изграден върху митове, които трансформират общественото съзнание и надхвърлят категорията Ддобър вкусУ: такива са ДОтнесени от вихъраУ или ДМеждузвездни войниУ, такъв е и ДРокиУ.

Разбира се, ДАз съм РокиУ няма да се присъедини към този звездна компания. Но в наше време филмът на Фарели има достатъчно от завидната способност да предизвиква немотивиран оптимизъм, настоявайки за истинската магия на киното и улавяйки неговите истински чудеса.