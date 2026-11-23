Десетилетия наред три български картини са били част от домовете на свои собственици в Швейцария. Сега те отново са в родината, след като двама колекционери решиха да ги дарят на Художествената галерия в Казанлък. Става дума за едно платно на Дечко Узунов и две творби на Бенчо Обрешков.

Дарението е от д-р Михаел Дьоман от Цюрих и Розмари Рьосел от Мьонедорф. Творбите бяха официално предадени на екипа на галерията на 16 ноември в дома на Рьосел. Съществено условие на дарителите е картините никога да не бъдат продавани на частни лица, а завинаги да останат част от публичната колекция.

Завръщането им е особено символично, тъй като Дечко Узунов е роден в Казанлък през 1899 г. Сега негова творба отново ще бъде в родния му град. Бенчо Обрешков, роден същата година в Карнобат, е негов връстник и съученик в класа на казанлъшкия художник Петко Клисуров. Двамата са сред творците, които променят облика на българската живопис през 20-те и 30-те години на миналия век.

Дарението идва в специална година за Художествената галерия в Казанлък, която отбелязва 125-годишнината си. Трите картини ще бъдат показани за първи път пред българската публика през пролетта на 2027 г. в изложба, която ще разкаже и историята на тяхното създаване, престоя им в чужбина, завръщането и реставрацията им.

