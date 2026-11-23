Миро записа дует с едно от новите имена на музикалната ни сцена - Елизабет, а парчето се казва “Погледът ти в мен”.

По време на творческия лагер за писане на музика, който всяка година се организира у нас, двамата попадат в едно студио с гръцкия продуцентски екип ARCADE. Той стои зад песни като Disco-Tech на Елени Фурейра и Asteromata на Клавдия, с която Гърция участва в “Евровизия”.

Само за няколко часа музикантите създават песен с балкански мотиви, в която се преплитат емоционалният вокал на Миро и мощният глас на Елизабет. Текстът е написан от двамата изпълнители, а аранжиментът съчетава характерното звучене на ARCADE с традиционни инструменти.