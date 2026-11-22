Българският документален филм „Последните концлагеристи от „Белене" беше представен за първи път в Одрин на специална прожекция, организирана с подкрепата на местната община. Режисьор е Димитър Коцев - Шошо, сценарист - Христо Христов, а продукцията е на Нов български университет.

Лентата разказва за съпротивата на български граждани от турски произход срещу насилствената асимилация по време на комунистическия режим и за съдбата на последните лагеристи в „Белене". Във филма с продължителност 56 минути участват 30 свидетели - бивши лагеристи и техни близки. Създаването му е отнело три години, като са проведени над 40 интервюта и са записани повече от 50 часа материал.

След прожекцията в Одрин участници в дискусията разказаха за преследванията заради съпротивата си срещу асимилаторската политика, насилствената смяна на имената и преживяното в лагера. Част от тях споделиха и спомени за изселването си в Турция през лятото на 1989 г., посочи БТА.

Генералният консул на България в Одрин Радослава Кафеджийска подчерта, че „Белене" е символ на комунистическите репресии, и благодари на създателите на филма, че са съхранили свидетелствата на оцелелите.

Предстоят прожекции в Чорлу, Истанбул и други градове с български изселнически общности.