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Само часове след като каза заветното „Да", световната поп звезда Майли Сайръс зарадва феновете си с първи кадри от приказната си сватба с музиканта Макс Морандо, съобщава "Дейли мейл".

33-годишната певица и 28-годишният барабанист се венчаха в събота вечерта, 21 ноември, на пищна церемония в Палм Спрингс, Калифорния. В неделя сутринта Сайръс сподели в Instagram първите официални снимки от щастливото събитие.

Към романтичните кадри изпълнителката добави само инициалите на двамата, сърце и датата на сватбата.

„М + М. 21.11.26", написа тя.

На снимките младоженците позират в компанията на домашното си куче, а на други кадри демонстрират любовта си пред своите близки и приятели. Последната снимка от поредицата показва емоционалния момент, в който Майли върви към олтара, а след това двамата с Макс се целуват под аплодисментите на гостите. Сред присъстващите се вижда и майката на певицата – Тиш Сайръс.

Церемонията се е състояла на открито в луксозно имение в Палм Спрингс, което в миналото е било собственост на легендарния певец Франк Синатра. Венчавката е била водена от Уейн Койн от групата The Flaming Lips, с когото Майли е работила и преди.

Сред специалните гости са били бащата на певицата Били Рей Сайръс, неговата приятелка Елизабет Хърли, както и редица близки приятели и колеги на младоженците.

Любовната история на Майли и Макс започва по доста необичаен начин – с среща на сляпо, организирана от общи приятели.

Двамата бяха забелязани за първи път заедно през ноември 2021 г. по време на модното събитие Gucci Love Parade в Лос Анджелис.

В интервю за британското издание Vogue, публикувано през юни 2023 г., Сайръс разказа с чувство за хумор как е започнала връзката им.

„Бяхме изпратени на среща на сляпо. Е, за мен беше на сляпо, но за него не съвсем. Помислих си: „Най-лошото, което може да се случи, е просто да си тръгна", сподели тогава певицата.

Сега, пет години след първата им среща, Майли Сайръс и Макс Морандо официално започнаха съвместния си семеен живот.