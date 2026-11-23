Годежният пръстен на Меган Маркъл, с който принц Хари я помоли да стане негова съпруга през 2017 г., отново е в центъра на вниманието. Девет години след годежа им скъпото бижу на стойност около 120 000 паунда е обвито в мистерия, след като херцогинята на Съсекс не го е носила публично от девет месеца, пише "Дейли мейл".

Последният път, когато Меган беше забелязана с емблематичния пръстен, е през февруари. Продължителното му отсъствие предизвика множество спекулации сред почитателите на британското кралско семейство. Според някои тя може отново да е променила дизайна му, докато други предполагат, че никога не е харесвала особено първоначалния му вид, съобщава "Дейли мейл".

Пръстенът е специално проектиран от принц Хари съвместно с бижутерската компания Cleave & Company, която е изработвала бижута за покойната кралица Елизабет II.

Оригиналният дизайн включва три диаманта, поставени върху халка от жълто злато. Два от по-малките камъни са взети от гривна, принадлежала на принцеса Даяна, а централният диамант е добит в Ботсвана – страна, която има специално значение за Хари и Меган. Именно там двамата пътуват заедно в началото на връзката си и се влюбват.

През годините обаче пръстенът е бил променян няколко пъти. Според известен британски бижутер именно многократните корекции може да са довели до отслабване на конструкцията и дори до счупване на златната халка.

Джеймс Константину, основател на Prestige Pawnbrokers и участник в телевизионното предаване Posh Pawn по Channel 4, обяснява, че честите промени по скъпите бижута могат да имат сериозни последствия.

„Виждал съм много скъпи пръстени, които са били променяни многократно през годините. Нещо, което хората невинаги осъзнават, е, че всяка следваща корекция може да отслаби бижуто", коментира експертът.

По думите му най-големият риск при пръстена на Меган е по-тънката халка, която с времето изглежда е станала още по-деликатна.

„Халката с множество малки диаманти изглежда изключително красива, но е значително по-крехка от по-дебелата конструкция от масивно злато. За да бъдат поставени малките камъни, в метала се пробиват отвори, което намалява здравината му в името на допълнителния блясък", обяснява Константину.

Той допълва, че всяка промяна във формата на златото може да повлияе на неговата структура.

„Всеки път, когато режете, нагрявате или променяте формата на златото, въздействате върху неговата структура. Ако това се повтаря многократно, халката може да отслабне и да стане по-податлива на напукване, счупване или загуба на камъни, особено когато металът е тънък", предупреждава бижутерът.

Последният път, когато Меган беше заснета с годежния си пръстен, беше през февруари, когато тя и принц Хари присъстваха на Мача на звездите в баскетболната зала Intuit Dome в Ингълууд, Калифорния.

Оттогава отсъствието на бижуто породи нови предположения, че херцогинята може да е предприела пета промяна в дизайна му.

Смята се, че пръстенът вече е бил преработван четири пъти след предложението за брак, което Хари направи в Nottingham Cottage – бившия дом на двойката в двореца Кенсингтън.

Засега нито Меган, нито принц Хари са коментирали причината, поради която годежният пръстен вече не се появява на ръката на херцогинята.