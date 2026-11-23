Още десет прерийни кучета пристигнаха в Зоопарк Бургас – новите любимци са изключително социални, любопитни и игриви.

"Това са дребни бозайници, които впечатляват не само с интересната си външност, но и с изключително социалния си характер. Новите обитатели обичат вниманието, бързо проявяват интерес към заобикалящата ги среда и с поведението си несъмнено ще привлекат симпатиите на посетителите. Тяхната общителност и активност ги правят особено интересни за наблюдение, а срещата с тях обещава да бъде истинско забавление както за децата, така и за възрастните", пишат във фейсбук от зоопарка.

Въпреки че носят името „прерийни кучета", тези животни нямат нищо общо с кучетата. Те са гризачи, които произхождат от Северна Америка и са близки родственици на мармотите. Принадлежат към семейство Катерицови и към същата група, в която се класифицират и мармотите.

Една от най-любопитните особености на прерийните кучета е начинът, по който комуникират помежду си. Те използват различни звукови сигнали, с които предупреждават останалите членове на групата за приближаваща опасност. Изследвания показват, че сигналите им могат да съдържат информация за вида на хищника и посоката, от която идва заплахата.

Любопитен техен навик е и своеобразният поздрав – когато се срещнат, две прерийни кучета често допират муцуните си, сякаш се целуват. Това е част от социалното им поведение и начин да разпознават членовете на своята група.

Те са активни през деня, обичат да се припичат на слънце, да изследват околността и да прекарват време заедно.



