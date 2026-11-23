Южнокорейската кей-поп група Ateez оглави за четвърти път в кариерата си американската класация за албуми „Билборд" 200, съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА. Албумът Golden Hour: Part.6 е отчел 195 000 еквивалентни албумни единици в САЩ за една седмица, от които 191 000 са продадени физически копия.

Това е десетият албум на Ateez в челната десетка, като всички класирания на групата в Топ 10 са от 2022 г. насам. Ateez вече са единствената група с десет албума в Топ 10 през това десетилетие. Сред всички изпълнители пред тях са само рапърът YoungBoy Never Broke Again с 15 албума и Тейлър Суифт с 14.

Досега Ateez деляха рекорда сред групите със Stray Kids. През август албумът This & That донесе на Stray Kids деветото им класиране в челната десетка и рекордното им девето първо място.

Продажбите на Golden Hour: Part.6 са подпомогнати от 32 версии на CD и винил, включително подписани издания. Сред колекционерските артикули са фотокартички и постери, част от които са разпределени на случаен принцип.

Ateez за първи път оглавиха „Билборд" 200 през декември 2023 г. с The World EP.Fin: Will, който отчете 152 000 еквивалентни албумни единици за седмица.

Досегашната водачка Оливия Родриго отстъпва на второ място с You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love и 62 000 еквивалентни албумни единици. Кънтри певецът Морган Уолън запазва третата позиция с I'm the Problem и малко над 49 000 единици.

Ирландската рок група U2 дебютира на четвърто място с Carnaval de Luz и 49 000 еквивалентни албумни единици. Това е 14-ият албум на групата в Топ 10. U2 влизат за първи път в челната десетка през 1987 г. с The Joshua Tree, който достига първото място, а последното им класиране там е със Songs of Surrender от 2023 г.

Ноа Каан допълва челната петица с The Great Divide и 47 000 еквивалентни албумни единици. В Топ 10 са още Ела Лангли с Dandelion, Ноа Каан със Stick Season, Сиза със SOS, Оливия Дийн с The Art of Loving и Лил Бейби с Fresh.