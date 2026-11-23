Режисьорът и носител на „Оскар" Куентин Тарантино и съпругата му Даниела Пик Тарантино са посрещнали третото си дете, момче. Новината съобщи ЮПИ, като се позова на сп. „Пийпъл". Представител на режисьора потвърди раждането пред изданието в неделя, без да разкрива повече подробности.

63-годишният Тарантино и 43-годишната Даниела се запознават в Израел през 2009 г., когато той представя един от проектите си. Двамата се разделят след няколко години, но се събират отново около 2016 г. и се сгодяват през лятото на 2017 г. Тарантино ѝ предлага брак в Лос Анджелис с диамантен пръстен.

През ноември 2018 г. двамата сключват брак на церемония в дома си в Лос Анджелис. Първото им дете, Лео, се ражда през февруари 2020 г., а дъщеря им Адриана – през юли 2022 г.

Сред филмите на Тарантино са „Глутница кучета" (1992), „Криминале" (1994), „Джаки Браун", „Гадни копилета" (2009), „Джанго без окови" (2012) и „Имало едно време в Холивуд" (2019).

Даниела Пик тръгва по стъпките на баща си Цвика Пик, роден в Полша израелски поп и рок певец, поет и композитор, пише БТА. Сред хитовете му е Diva, с която Дана Интернешънъл печели „Евровизия" през 1998 г. Даниела пее със сестра си Шарона в дуета Pick Sisters, а по-късно се насочва към солова кариера.