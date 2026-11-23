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Млади изпълнители от различни градове на страната представиха своя талант и любов към музиката по време на XVI Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Съзвездие“ 2026, който се проведе в Общинския младежки дом в Шумен на 21 и 22 ноември.

В тазгодишното издание над 150 участници се състезаваха в четири възрастови групи, като представиха своите вокални умения и артистичност пред жури с председател Красимир Гюлмезов и членове Николай Текелиев и Даниела Станкова. Конкурсът събра млади таланти от Шумен, Варна, Разград, Добрич, Търговище, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Горна Оряховица и редица други населени места в страната.

Голямата награда – Гран при, както и отличието за най-добро изпълнение на българска песен в третата възрастова група, бяха присъдени на Жаклин Митева от Варна.

Наградата на кмета на Община Шумен получи Максим Ялнъзов от Варна, който се състезава в четвъртата възрастова група. Отличието му беше връчено лично от кмета проф. Христо Христов. В същата възрастова група първо място спечели и Алекс Карабоев от Горна Оряховица, който получи и Наградата на Общинския младежки дом – Шумен.

Сред отличените участници от Шумен са Анна Ниазиева, Мелиса Джавидова и Жана Стойчева, които спечелиха първи места във втората възрастова група, както и Александър Дончев, класиран на първо място в четвъртата възрастова група. Призови отличия завоюваха и други млади изпълнители от града. Мария Иванова се класира на второ място в първата възрастова група, а Преслава Георгиева – на трето място във втората възрастова група.

Във всички възрастови групи бяха присъдени първи, втори и трети места, както и множество специални награди за изпълнителите, впечатлили журито със своите вокални качества, артистично присъствие и музикална интерпретация.

Националният конкурс „Съзвездие“ утвърждава Шумен като място за изява и подкрепа на млади музикални таланти, предоставяйки възможност на деца и младежи от цялата страна да покажат своите способности и да натрупат ценен сценичен опит.

Конкурсът се организира от Общинския младежки дом, с подкрепата на Община Шумен.