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Изпълнителният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова съобщи, че е бил осуетен опит за продажба на фалшиви билети за „Евровизия 2027", която ще се проведе в Бургас.

Платформа, регистрирана в чужбина, се е опитала да предлага пропуски за музикалния конкурс, въпреки че официалната продажба все още не е започнала. БНТ е сезирала компетентните органи и е предприела мерки за свалянето на сайта, обясни Милотинова в ефира на обществената телевизия.

Засега няма информация колко души са се подвели по офертите и дали някой е закупил билети от неофициалните платформи.

В началото на ноември БНТ предупреди за появата на фалшиви сайтове, предлагащи пропуски за конкурса в предварителна продажба. Тогава телевизията призова феновете да не купуват билети извън официалните канали.

Милотинова уточни, че реалната продажба ще започне в началото на 2027 г. Началото и условията ще бъдат широко оповестени в ефира на БНТ, в социалните мрежи на телевизията и на специално създадения сайт eurovision2027.bg.

От страницата на БНТ също има препратка към него. Там е обяснено как желаещите да присъстват на конкурса могат да се регистрират в платформата Eurofan, чрез която ще се продават билетите. Регистрацията в нея ще бъде задължителна.

„Всеки опит за предварителна продажба на билети трябва да бъде считан от публиката за фалшив", предупреди директорът на БНТ в ефира на телевизията.

Тя потвърди и че подготовката за домакинството на „Евровизия" в Бургас продължава по план. Няма промяна в организацията въпреки спекулациите около сигурността в Черноморския регион.

България получи правото да организира конкурса след победата на Дара през май, а през август Бургас беше избран за град домакин.