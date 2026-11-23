Изобретатели, предприемачи, новатори, хора от всякакви сфери на бизнеса, а не плеймейтки и риалити образи ще са главните герои в чисто нов тв формат, който тръгва у нас.

Това е предаването Shark Tank, което вече има 55 адаптации в цял свят. С българската му версия се захващат като продуценти Андрей Арнаудов и Иван Христов заедно с Павел Станчев, бившия шеф на TV2 в Унгария, който много добре познава медийния свят - бил е главен изпълнителен директор и на “Нова Броудкастинг Груп”, и на “Би Ти Ви Медия Груп”.

“Като вземем предвид топ 20 на най-популярните риалити формати, аз имах честта да бъда от първия екип преди години в Нова тв, който направи “Биг Брадър”, а след това “Стар Академи” и “Сделка или не” и много други. Последният голям, който все още не е правен в българския ефир, е Shark Tank”, разказа Станчев пред Лора Крумова. В новото предаване предприемачи със смели идеи за бизнес застават пред доказали се бизнес лидери - т.нар. акули, които са готови да подложат на безпощаден анализ плановете им и да решат дали да инвестират в начинанията им.

“Нашето шоу е за всички сфери на бизнеса. Участниците застават пред жури от пет човека и трябва да имат подготвен бизнес план. Защото акулите ще ги предизвикват и ще им задават въпроси”, обясни още Станчев. В Shark Tank няма да има таван за сумата, която може да бъде инвестирана в конкретен проект. Кастингът е вече отворен, предаването ще върви по Нова тв.

