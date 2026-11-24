Технологията за костна проводимост превръща бонбона в миниатюрен музикален плейър

Любима песен, прасковен вкус и никакви слушалки - така изглежда едно от необичайните технологични увлечения сред младите напоследък. Музикални близалки съчетават сладко изкушение с технология, която позволява да се слуша мелодия, докато бонбонът се държи между зъбите.

Тайната е в костната проводимост - метод, познат и от някои модели слушалки. В дръжката на близалката има електронно устройство, което при натискане на бутон създава вибрации. Те преминават през зъбите и челюстната кост към вътрешното ухо. Така музиката се чува от човека, който държи близалката в устата си, докато околните почти не долавят звука. За да се активира, трябва да се натисне бутонът и леко да се притисне бонбонът със зъби, без да се хрупа.

Сред първите звезди, които имат близалки със своите песни, са Ice Spice, Akon и Armani White, а също Ava Max и електронният музикант Anyma. Истински бум на музикалното сладко изкушение се случи, когато се появиха на фестивала Coachella в Калифорния. А след това меломаните захапват близалките и на други събития като Head in the Clouds и Just Like Heaven.

Популярността на близалките се дължи не само на музикалните звезди, а и на необичайното преживяване, което предлагат. В епохата на TikTok и вирусните предизвикателства те са идеален продукт за споделяне - изглеждат като обикновен бонбон, но крият изненада, която трябва да изпиташ сам.