Признание за “24 часа” за отговорна журналистика в подкрепа на живота без тютюнев дим получи медията ни с престижна награда от Националната асоциация за профилактика на белодробните болести. Отличието се присъжда и за активна гражданска позиция и принос в информирането на обществото за реалните вреди от тютюнопушенето. Наградата беше връчена на здравния ни редактор Любомира Николаева по време на официалното представяне на новата книга на председателя на асоциацията д-р София Ангелова, озаглавена “Модерното пушене: новото лице на старата зависимост”. В нея се разглеждат новите форми на никотинова зависимост и предизвикателствата пред съвременната превенция.

По време на събитието д-р Ангелова сподели, че най-големият стимул да продължава битката с тютюнопушенето са реалните резултати след информационните срещи и разговори с млади хора и пациенти, когато винаги се намират хора, решили да откажат цигарите. Неслуайно д-р Ангелова е член на лигата "Лекарите на които вярваме" от самото създаване.

Пулмологът азкри и дълбоко личен момент от процеса на работа над книгата. В последните си дни наскоро починалата ѝ майка я е насърчила да не се отказва от каузата и в най-трудните моменти, да остане вярна на лекарската си мисия и непременно да довърши труда си.

За “24 часа” отличието е не само признание, но и ангажимент да продължим да предоставяме проверена, полезна и навременна здравна информация в полза на обществото.

Продължаваме заедно, д-р Ангелова.