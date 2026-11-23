Да си финалист на световните оперни награди е истински успех и признанието е истински повод за гордост. Това каза в интервю за Българското национално радио директорът на Софийската опера и балет академик Пламен Карталов след церемонията във Виена, на която бяха отличени тазгодишните носители на Световните оперни награди.

Академик Карталов отбеляза още, че присъствието на българското музикално събитие в списъка на финалистите, е признание за работата на целия екип на Софийската опера в усилията им страната ни да заеме мястото си на световната музикална карта.

„През годините фестивалът превърна София в разпознаваема дестинация за почитателите на Вагнер от цял свят. Превръщането му в традиция беше труден път, който доведе до това днес София и България да са сред най-добрите, показани в тези селекции", каза още академик Пламен Карталов.

Той определи събитието като прекрасна вечер за българския Вагнер във Виена.

Вагнеровият фестивал е създаден през 2013 година. Досега в него са представени девет от оперите на композитора. През 2027 година предстои премиерата на десетото произведение на Рихард Вагнер - "Нюрнбергските майстори-певци", с което ще бъде дадено началото на поредното издание на фестивала от 28 май до 3 юли.

"София е разпознаваема дестинация за публика, която идва за Вагнеровия фестивал специално и открива България. Този истински мост на привличане на България към света днес е много важен", посочи акад. Карталов.