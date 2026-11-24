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Бившата звезда от Spice Girls Джери Халиуел и съпругът ѝ Кристиан Хорнер сбъднаха мечтата си за нов дом, след като успяха да придобият едно от най-впечатляващите исторически имения във Великобритания. Двойката е купила Edgcote House в графство Нортхамптъншър, след като надделя в наддаването за имота с оферта, надхвърляща 52 милиона паунда, съобщи Дейли мейл.

Съпрузите са получили ключовете от имението миналата седмица и вече споделят пред близки, че са открили своя „дом мечта за цял живот".

Джери, която е на 54 години, ще може да се наслаждава на страстта си към конете в огромното имение, разположено върху 1700 акра паркове и земеделски земи край Банбъри.

Имотът има и любопитна връзка с киното. Той е използван за декор на Нетърфийлд – дома на господин Бингли в популярната телевизионна адаптация на BBC от 1995 г. на романа „Гордост и предразсъдъци" на Джейн Остин, с участието на Колин Фърт и Дженифър Ел.

Халиуел е голяма почитателка на писателката и според британските медии имението е било една от мечтаните ѝ покупки.

Загубиха наддаването през лятото, но не се отказаха

През август стана ясно, че двойката е разочарована, след като първоначалната им оферта от 45 милиона паунда е била надмината от неназована бизнесдама, предложила 52 милиона паунда.

В крайна сметка Джери и Кристиан успели да си осигурят имота, в който планират да развиват проекта си за състезателни коне.

„Това е изключително вълнуващ момент за Джери и Кристиан", разказва техен близък пред Daily Mail.

По думите му за двамата е чест да бъдат част от проект, свързан с имот с толкова голямо културно и историческо значение.

Edgcote House е обявено за паметник на културата от най-висока категория Grade I. Историята му е свързана дори с кралския двор – имението е принадлежало на крал Хенри VIII, който го подарява на четвъртата си съпруга Анна Клевска при развода им.

„Джери и Кристиан се възприемат като пазители на тази забележителна сграда. Те искат да се грижат за нея и да я предадат на бъдещите поколения. Не притежаваш къща като тази – тя притежава теб", коментира техният приятел.

Имение с 1700 акра земя и собствена конна база

Edgcote House разполага с дългогодишни традиции в конните надбягвания. В имението се намира хиподрумът Edgcote, обновен през 2018 г., както и две професионални тренировъчни бази за състезателни коне.

Комплексът включва тренировъчни писти, пасища, падоци и специализирани съоръжения за подготовка на животните.

Самата къща е с внушителна площ от около 2407 кв. м. Разполага с осем основни спални, няколко гардеробни помещения, пет бани, шест приемни зали и още 12 помещения на таванския етаж.

Кристиан Хорнер получи 80 милиона паунда след напускането на Red Bull

Двойката със сигурност разполага със средствата за подобна покупка. 53-годишният Кристиан Хорнер, бивш ръководител на отбора Red Bull във Формула 1, е получил около 80 милиона паунда след напускането си на поста.

Сумата е посочена в последния финансов отчет на Red Bull Racing като обезщетение за прекратяване на служебните му отношения. Хорнер напусна отбора след 20 години начело, през които тимът спечели осем шампионски титли при пилотите и шест при конструкторите. Напускането му последва скандал с текстови съобщения.

Новото имение е значително по-мащабно от предишния семеен дом на Халиуел и Хорнер – Glebe House в Оксфордшър, оценяван на около 9 милиона паунда.

Двойката притежаваше този имот от 2007 г. и през годините подаде над 40 заявления за строителни и ремонтни дейности в къщата и околностите. Някои от проектите предизвикаха недоволство сред жителите на близкото селце Марстън Сейнт Лорънс.

Сред спорните предложения бяха изграждането на дъбова пергола, за която първоначално не е имало разрешение, както и втори плувен басейн. И двете инициативи в крайна сметка получиха одобрение.

През март Джери Халиуел успя да получи разрешение и за изграждането на специална въртележка за тренировка на коне на стойност 30 000 паунда, въпреки възраженията на съседи относно височината на съоръжението и осветлението.

Сега семейството започва нова глава в историческото Edgcote House, където освен луксозен семеен дом планира да развива и конния си бизнес.