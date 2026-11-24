Има пътешествия, които ни отвеждат до далечни места. Има срещи, които ни докосват дълбоко. Има мигове, които остават завинаги в съзнанието ни, дори когато отдавна сме се завърнали у дома. Именно такъв е светът, който Лияна Панделиева ни разкрива в своята книга „Свят за обичане... продължението" (с логото на „КнигаТа").

Това е покана за едно необикновено пътешествие през континенти, култури, човешки съдби и неподозирани светове. Пъстър, вълнуващ, понякога шокиращ, друг път трогателен и изпълнен с неподправена човечност, този свят ни напомня колко различни можем да бъдем и колко много си приличаме всъщност.

Ще се осмелите ли да поверите главата си на фризьор с мачете? Как едно прасе се оказва пътник в такси някъде из джунглата? Колко жесток може да бъде раят на земята? Възможно ли е мизерията да се превърне в щастие, когато човек живее в мир със себе си и света? Кои са всички Клеопатри, за които историята почти не говори? Как козите откриват магията на кафето? Каква е истината зад величествените чудеса на Египет? И може ли една сватба в самолет да бъде най-романтичното приключение или истински кошмар?

В тази книга въпросите нямат винаги лесни отговори, но всяка история отваря нов прозорец към непознатото. Ще се срещнем с традиции и обичаи, които изненадват, с места, които изглеждат нереални, с хора, чиито съдби ни карат да се замислим, и с моменти, в които смехът и сълзите вървят ръка за ръка. Защото пътуването не е само да видиш света. То е да го почувстваш. Да надникнеш отвъд красивите гледки и туристическите маршрути, да се докоснеш до живота такъв, какъвто е – понякога суров и несправедлив, понякога необяснимо красив, но винаги истински. А най-ценните уроци често идват неочаквано – в една случайна среща, в една усмивка, в една човешка история или в тишината пред величието на природата.

„Свят за обичане... продължението" е книга за любопитните към живота, за смелите откриватели, за мечтателите и за всички, които вярват, че светът е много повече от онова, което познаваме. Тя ни напомня да гледаме с широко отворени очи, да задаваме въпроси, да не съдим прибързано и най-вече – да не спираме да се удивляваме.

А за да бъде преживяването още по-пълноценно, след всяка глава читателят ще открие QR код, който го отвежда към снимки, свързани с разказаните истории. Така думите оживяват в образи, а пътешествието продължава и отвъд страниците.

Защото има места, които посещаваме, има истории, които прочитаме, и има светове, които завинаги остават в нас. Това е още една среща със света – такъв, какъвто е: непредсказуем, противоречив, удивителен и безкрайно достоен за обичане.

ОЧАКВАЙТЕ: На 14 декември 2026 г., понеделник, официалната премиера на книгата „Свят за обичане... продължението" в клуб „Перото".