18 концерта запознават подрастващите с българските традиции и обичаи

Празничната програма завършва с концерт-спектакъла „Коледни разкази" на 14 декември

За поредна година музикантите, певците и танцьорите на ансамбъл "Тракия" посрещат стотици деца от градини и училища в Пловдив, за да ги въведат в магията на фолклорното изкуство.

Първи са хлапетата от ДГ „Осми март", за които са предвидени две представления. До 4 декември артистите ще изнесат общо 18 концерта, посветени на българските традиции и обичаи, свързани със зимните празници.

Инициативата е част от дългогодишната образователна дейност на ансамбъла, чрез която най-малките се докосват до богатството на българския фолклор. По достъпен и увлекателен начин те ще се запознаят с коледуването, празничните обреди и тяхната символика, народните носии, музиката и танците, съхранили българската традиция през поколенията.

В тазгодишната програма се включват и възпитаници на детските градини „Ралица", „Светлина", „Зорница", „Албена", „Чайка", „Таня Савичева", „Кремена" и „Здравец". Сред гостите ще бъдат ученици от СУ „Христо Г. Данов", СУ „Св. св. Кирил и Методий", ОУ „Елин Пелин", ОУ „Алеко Константинов" и СУ „Константин-Кирил Философ".

Образователната програма ще достигне и до учениците от училище „Пейо Яворов" в Чирпан, където артистите ще гостуват със специален концерт. Така ансамбъл „Тракия" разширява обхвата на своите изяви извън Пловдив, давайки възможност на повече деца от региона да се докоснат до българското фолклорно изкуство.

За много от подрастващите това ще бъде първа среща с професионалното фолклорно изкуство, а за други – продължение на една очаквана и обичана традиция.

Кулминацията на празничната програма ще бъде на 14 декември от 19 часа в Дом на културата „Борис Христов", където ансамбъл „Тракия" ще представи концерт-спектакъла „Коледни разкази", изграден по поемата „Коледари" на Пенчо Славейков.

Идеята и режисурата са на хореографа на ансамбъла доц. д-р Димо Енев. В спектакъла участва и актьорът Валери Кьорленски. Чрез музика, танц и художествено слово „Коледни разкази" ще пресъздаде българската коледна обредност и непреходните послания на празника.

Билети се продават на касата на Дом на културата „Борис Христов" и в сградата на Фолклорен ансамбъл „Тракия".