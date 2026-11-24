На 24 ноември се навършват 35 години от смъртта на Фреди Меркюри – британски композитор, рок музикант и водещ вокалист на групата „Куийн" (Queen).

Фреди Меркюри е роден на 5 септември 1946 г. в Стоун Таун, Занзибар, с името Фарук Булсара. През 1947 г. семейството му се премества в Индия. На осемгодишна възраст Фарук постъпва в английското училище пансион „Сейнт Питър" в Панчгани, щата Махаращра, Индия, където започва да свири на пиано. Там приятелите му започват да го наричат Фреди – име, което възприемат и близките му.

През 1964 г. младежът емигрира във Великобритания заедно с родителите си Боми и Джер Булсара и сестра си Кашмира Булсара. През 1969 г. Фарук Булсара завършва Колежа по изкуства „Ийлинг" (Ealing College of Art), днес част от Университета на Западен Лондон. Там изучава графичен дизайн с намерението да стане художник на свободна практика.

Булсара започва да пее в различни музикални състави в Лондон. Той се сприятелява с китариста Брайън Мей и барабаниста Роджър Тейлър, които са членове на групата „Смайл" (Smile). През 1970 г. Тим Стафъл, вокалистът на групата, я напуска и Булсара заема мястото му. Скоро след това той променя името на групата на „Куийн", а своето собствено – на Фреди Меркюри. На следващата година към тях се присъединява и басистът Джон Дийкън.

В началото на 80-те години на 20-и век „Куийн" вече са световен феномен. За най-известното представяне на групата се смята участието ѝ в благотворителния концерт в подкрепа на гладуващите в Етиопия – „Лайв Ейд" (Live Aid) на стадион „Уембли" в Лондон на 13 юли 1985 г.

Сред най-големите хитове на „Куийн" са „Бохемска рапсодия" (Bohemian Rhapsody), написана от Фреди Меркюри през 1975 г., „Ти си моят най-добър приятел" (You're My Best Friend), написана от Джон Дийкън през 1975 г., и „Ние сме шампионите" (We Are the Champions), написана от Фреди Меркюри през 1977 г. Песента „Шоуто трябва да продължи" (The Show Must Go On), дело основно на Брайън Мей, е последният сингъл на групата, издаден през 1991 г. преди смъртта на Фреди Меркюри.

Фреди Меркюри умира на 24 ноември 1991 г. на 45-годишна възраст в дома си в Лондон., Причината за смъртта му е бронхопневмония, настъпила вследствие на усложнения, свързани със синдрома на придобитата имунна недостатъчност (СПИН), пише БТА.

През 1992 г. Фреди Меркюри получава посмъртно британската награда за изключителен принос към британската музика, а на стадион „Уембли" в Лондон се провежда почетен концерт. Фреди Меркюри е въведен в Залата на славата на рокендрола през 2001 г., Залата на славата за автори на песни през 2003 г. и Великобританската музикална зала на славата през 2004 г..