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Турски пилот-любител изгори демонстративно трите си парапланера на обща стойност около 400 000 турски лири (7500 евро), след като приятелката му го напуснала заради прекалената му отдаденост на въздушния спорт. Историята е от окръг Аксарай в Централен Анадол и е разказана от вестник „Акит".

34-годишният Мустафа Оман Кютгюл се занимава с парапланеризъм от 12 години. Той имал близо тригодишна връзка и вече подготвял годеж и сватба с любимата си.

Двамата обаче често спорели заради времето, което мъжът отделял за полети и тренировки. В крайна сметка връзката им приключила, след като жената му заявила, че поставя парапланеризма пред нея.

След раздялата Кютгюл решил да се откаже от хобито си и запалил трите си парапланера в подножието на връх Хасандаг, близо до Аксарай, предава БТА.

„Взех решение да изгоря парапланерите си. Тук не изгорих само тях, но и миналите си грешки. Любовта ме приземи", заявил той пред медиите.

Мъжът добавил, че въпреки раздялата все още се надява приятелката му да се върне при него.

Той отправил и послание към останалите: „Никога не поставяйте хобитата си над любимите си хора", цитира думите му „Акит".