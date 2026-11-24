Двама мъже са проникнали в провинциалното имение на принц Уилям и Кейт Мидълтън в Сандрингам. Това предизвиква сериозна тревога около сигурността им, съобщава "Дейли мейл".

Просторният имот с 10 спални в имението Сандрингам, подарен на двойката като сватбен подарък от кралица Елизабет II, е станал обект на посегателство в понеделник. Кралската двойка и 3-те им деца - Джордж, Шарлът и Луи, не са били в дома си в Източна Англия по време на взлома. Става ясно, че по това време семейството било в резиденцията си в Уиндзор.

Пробивът в сигурността идва по-малко от година след като мъж бе осъден, защото на два пъти е проникнал на територията на двореца Кенсингтън в Лондон, където семейството също има резиденция, броени дни преди Коледа. 39-годишният Дерек Игън бе осъден на 32 седмици затвор през януари, след като прескочи оградата на имота на 21 и 23 декември 2025 г.

Имението "Анмър Хол" не е основната резиденция на кралската двойка. Те се нанасят за първи път в къщата в грузински стил през 2015 г., когато Уилям работи като пилот в спешната въздушна помощ на Източна Англия.

Източници, близки до Кейт, по-рано споделиха пред списание People, че херцогинята споделила, че се чувства най-много у дома си именно в "Анмър Хол". Имотът се намира в близост до мястото, където живее опозореният чичо на Уилям - Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Изпадналият в немилост бивш член на кралското семейство продължава да е обект на полицейско разследване заради твърдения, че е споделял поверителни търговски документи със своя приятел педофил Джефри Епстийн.

Семейството прекара в изолация в това имение по-голямата част от пандемията от COVID-19. Сред останалите резиденции на Уилям и Кейт са имотите Аделаида Котидж и Форест Лодж в графство Бъркшър. Семейството живее във Форест Лодж от есента на 2025 г. От двореца Кенсингтън не са коментирали случая.