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Стрийминг услугата Apple TV постигна сделка с Warner Bros. за пети сезон на комедийния сериал „Тед Ласо", съобщава Variety.

Актьорът Джейсън Судейкис ще се завърне през следващия сезон като изпълнителен продуцент и звезда на сериала.

Снимките са планирани да започнат през април 2027 г. Конкретна дата на излизане на новия сезон все още не е обявена.

„Тед Ласо" проследява съдбата на треньор по американски футбол, който ръководи британския футболен клуб "Ричмънд". Сериалът е премиерно показан през 2020 г. и е прекъснат след три успешни сезона. Номиниран е и е спечелил множество награди „Еми". Джейсън Судейкис също така е спечелил два „Златни глобуса" за ролята си на Тед Ласо.

През август 2026 г. четвъртият сезон на сериала е премиерно показан по Apple TV, в който Тед Ласо се завръща в Лондон, за да тренира женския футболен отбор на "Ричмънд". Сериалът получава високи рейтинги. Според Nielsen премиерата на четвъртия сезон е събрала 296,6 милиона минути гледане между 4 и 5 август, което я прави най-успешното предаване в историята на Apple TV.