Боксьорът е бил диагностициран с шизофрения след победата над Кличко, чувал гласове и смятал, че илюминатите искат да го убият

Когато изключват животоподдържащите системи на чичо му и негов първи треньор, жена му Парис губи в 5-ия месец детето им, което той погребва в кутия от махагон

Той стъпва на самия връх, побеждавайки велик съперник, но изведнъж скача сам от там и се озовава на дъното, където в мрака отново има ринг, на който пак трябва да се бие, но този път със самия себе си. В най-страшния и тежък сблъсък.

"Беше като жива версия на дълбините на ада", разказва боксовата звезда Тайсън Фюри в документалния филм за него на Netflix. Пред режисьорката Луси Уилкокс 38-годишният британски шампион в тежка категория говори за кошмара, който изживява между спечелването на двете си световни титли и за първи път признава, че тогава е бил диагностициран с шизофрения.

Ужасът започва, след като през ноември 2015 г. Фюри побеждава Владимир Кличко в Дюселдорф с единодушно съдийско решение, което е огромна изненада, защото украинецът доминира тежката категория в продължение на години. Но вместо да се радва на триумфа си, Тайсън не след дълго се озовава на "тъмно място". Връхлетян е от тежка депресия, злоупотребява с алкохол, употребява кокаин, губи мотивация за бокс, а през юни 2016-а е приет в болница с предполагаем инфаркт.

Съпругата му Парис споделя, че по време на това страшно преживяване Фюри е бил в хватката на тежка тревожна атака и е имал параноични заблуди.

"Стигам там и Тайсън ме поглежда, има жици около себе си. Изглежда сериозно уплашен - спомня си тя. - Каза ми: "Измъкнете ме оттук. Илюминатите, всички те са замесени. Не могат да ме накарат да млъкна, така че ще ме убият". Бях толкова уплашена за него."

Лекарите установяват, че Фюри е претърпял пристъп на тревожност. Самият той разкрива, че е чувал гласове, които заплашвали да убият семейството му: "Радиото започваше да говори, да води пълен разговор с мен. Казваше ми: "Никой не е недосегаем, можем да те хванем по всяко време, ако не се държиш добре, ще убием баща ти". Бях упоен с антракс."

С победата над Кличко през 2015 г. Фюри спечели световните титли на IBF, IBO, WBA и WBO. Снимка: Getty Images

След като излиза от болница, диагнозата му е потвърдена - шизофрения. Но не само.

"Мислех, че ще се озова в тапицирана стая със заключена врата и това ме плашеше толкова много. Тревожността ме осакатяваше - изповядва се шампионът. - Просто не можех да я преодолея и тогава отидох при психиатър в Лондон. Тя ми зададе милион въпроси."

Оказва се, че освен шизофренията той има и биполярно разстройство, депресия, тревожност, обсесивно-компулсивно разстройство и синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD).

"Думите не могат да обяснят тъмнината, в която се намирах", признава Фюри.

Същата година освен всичко британската антидопингова организация UK Anti-Doping повдига обвинение срещу него за нарушение на антидопинговите правила. Става въпрос за положителна проба (от 2015 г.) за забранения анаболен стероид нандролон. Фюри оспорва обвинението, а впоследствие приема нарушение на антидопинговите правила. През декември 2017 г. му е наложена двугодишна дисквалификация със задна дата.

Много боксови анализатори разсъждават дали именно това не го е тласнало към падението в този му период.

Филмът „Тайсън Фюри" не споменава нищо по въпроса, нито връзката му с противоречивата мениджърска компания MTK Global (чийто шеф беше заподозреният ирландски престъпен бос Даниел Кинахан). Уилкокс настоява, че са говорили за всичко това и тези теми щели да останат, ако филмът е бил сериал.

В 90-минутната продукция виждаме архивни кадри и интервюта с британската боксова звезда, неговия противоречив баща Джон и съпругата на Фюри - Парис.

"Той е нарцисист - коментира режисьорката. - Но аз го харесвам. Той е нежен, доста е категоричен, доста женствен. Не всеки ще хареса Тайсън, но исках хората да го разберат. Исках аз да го разбера, защото не бях сигурна дали го харесвам."

В девет тричасови ситуации той никога не прекъсва зрителния контакт с нея, докато снимат. Сякаш двамата са на въображаем ринг, кой ще надвие над другия.

Въпреки това Уилкокс се справя добре и стига до същината на някои въпроси, като се има предвид, че Тайсън може да бъде много уклончив, а този път пред камерата дори понякога се просълзява. Всъщност, когато Уилкокс го интервюира, той е бил в разгара на петото си и последно пенсиониране, а неговият приятел и колега боксова икона Рики Хатън се е самоубил на 14 септември 2025 г. на 46-годишна възраст. Със сигурност това е бил поредният удар от живота в лицето на Фюри.

"Тайсън помни това, което иска да си спомни. Парис го насочва към света", смята Уилкокс.

Любимата на Тайсън от детството има търпението на светица. Парис е неговият ангел хранител.

А голямата победа на режисьорката е да "разбие" Джон, чието лишаване от свобода за изваждане на окото на друг мъж е отразено във филма, както и разкритието му пред младия Тайсън, че тайно е бил патриарх на две семейства едновременно.

"Исках да го пречупя - обяснява Уилкокс. - Той винаги отговаря: "Това е, което е", но исках да види, че не е "това, което е." Всъщност в една сцена Джон размишлява върху завръщането на Фюри към бокса през 2017 г. и емоционално признава: "Това наричам аз мъж - не това, което аз съм бил."

На Тайсън, изглежда, никога не му е било лесно. Психическите проблеми не са били нещо ново за него в най-трудния му период, а са го измъчвали винаги. Сякаш му е писано да се бори още от първия си дъх, защото се ражда осем седмици преждевременно и е "умирал три пъти" в болница. Спомня си, че е изпитвал чувство на тревожност, въпреки че нищо лошо няма да се случи, още когато е бил на пет или шест години.

Баща му пък не скрива, че е пренебрегвал проблемите на сина си, когато той е бил по-малък, и просто му е давал работа, за да не мисли за глупости.

"Не исках да виждам депресирано дете. Ако го виждах, не му обръщах внимание. Сега разбирам, че това е ужасна болест. Аз самият страдам от нея...", казва Джон.

Боксьорът е женен за детската си любов Парис и двамата имат седем деца. Снимка: Getty Images

Още преди да покори световния връх, като сразява Кличко, Фюри преживява две опустошителни загуби. Една от най-тежките и вероятно най-малко познатите трагедии в живота му е загубата на неговия чичо и треньор Хюи Фюри. През 2014 г. след 11 седмици в кома, предизвикана от усложнения след операция, лекарите изключват животоподдържащите системи. А докато Хюи е в болница и семейството очаква най-лошото, Парис е бременна с третото им дете. Когато е около петия месец, лекарите ѝ съобщават, че бебето е починало. Тя обаче не казва веднага на Тайсън, защото не иска да го натоварва допълнително, докато чичо му е в критично състояние. В крайна сметка двамата преминават през загубата заедно. Тайсън признава във филма, че отказва да напусне болницата без детето. Взема го със себе си и с помощта на братята си го погребва в кутия от махагон в градината на баща си.

Той описва и начина, по който се справя с тези събития: "Намерих най-дълбокото и най-тъмно шкафче, което можах да намеря, в задната част на мозъка си".

Днес с Парис са родители на седем деца - Венецуела (17 г.), Принс (16), Тайсън II (10), Валенсия (8), Адонис (7), Атина (5) и Рико (3).

Но да се върнем с Фюри към онзи момент в мрака след допинг скандала, когато той вече не е световен шампион и няма възможност да се състезава. Тогава Фюри сякаш е абсолютно нокаутиран. Качва драстично килограми, като разказва, че е стигнал до около 400 паунда (181 кг). И точно тогава решава, че е време да се изправи.

"Исках отново да бъда това, което смятах за нормално."

Пробуждането е през 2017 г., когато той сериозно се плаши от себе си на Хелоуин.

"Излязох и се засрамих от това как изглеждам - спомня си звездата. - Имах светещ в тъмното костюм на скелет с маска за цялото лице. Огледах се, видях всички млади хора около себе си и си помислих: "Държах света в ръцете си и го захвърлих, а сега съм дебела каша, пристрастена към алкохола."

Това го кара да се съсредоточи повече върху семейството си, да се върне към тренировките и отново да погледне към върха. Така шампионът се изправя и отново завоюва световната титла с победа над Дионтей Уайлдър през 2020 г. (губи я през 2024 г. от Александър Усик). В първия от трите мача с Уайлдър се случва и един от най-паметните моменти в историята на бокса. В последния 12-и рунд Дионтей поваля 206-сантиметровия си съперник, който пада тежко по гръб на пода, но в 9-ата секунда Тайсън, изглеждащ в безсъзнание, буквално възкръсва и се връща в боя - така, както често прави и в живота.

Днес мъжът от стомана се готви за дългоочаквания изцяло британски двубой в тежка категория срещу Антъни Джошуа в Кардиф на 11 декември, който ще бъде излъчван на живо по Netflix. Неслучайно филмът за Фюри излиза именно сега, за да подгрее този исторически сблъсък като част от рекламната кампания. Но независимо от целта му, това да ни покаже уязвимостта на един звяр, е безценно.