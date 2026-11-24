Максим Галкин - съпругът на руската прима Алла Пугачова, ще представи за първи път своето стендъп шоу във Варна. Това ще е третият му спектакъл в страната ни, след като на 7 март напълни столичната зала “България”, а на 18 юли - Летния театър в Бургас, с шеги и песни, които изпълни изцяло на руски.

“Гений на трансформацията, кралят на сатирата и хумора неподражаемият Максим Галкин се впуска в ново турне, за да зареди публиката с позитивна енергия и да ѝ устрои истински празник на смеха”, пишат организаторите на проявата му. Освен известен актьор и певец Галкин дълго години беше водещ на руската версия на умната игра “Стани богат”. Заедно с Алла Пугачова имат две деца - 13-годишните близнаци Хари и Лиза.

Концертът на Максим Галкин ще е в Двореца на културата и спорта в морската столица на 12 март от 20 ч, на него няма да се допускат деца под 5 г.