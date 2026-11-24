Авангарден театрален режисьор, опитващ се да постави "Три сестри" от Чехов - това е новата роля на музиканта Димитър Ковачев - Фънки, който за втори път излиза на театралната сцена. Той участва в комедийния спектакъл "Малко се отплеснахме" в драматичния театър в Хасково. Партнира си на сцената с Тончо Токмакчиев, Мая Бежанска, Стелиян Николов, Николета Малчева, Добриела Попова и Мария Банкова.

Дебютът на Фънки в театъра беше преди 5 години отново под режисурата на Елин Рахнев. Тогава той изигра погребален агент в спектакъла "Веселата карета".