Актьорът с платиненоруса коса заради нова роля или “Петък вечер” в зала 1 на НДК

На рапъра Еминем или на холивудската звезда Брад Пит прилича повече актьорът Филип Буков? Това се чудят последователите му в социалните мрежи, след като показа изненадваща нова визия.

С много къса платиненоруса коса актьорът действително наподобява на Еминем от ерата на Slim Shady в края на 90-те и началото на 2000-те години. Други го оприличиха на Брад Пит в периода, когато снима “Бандата на Оушън 2”. Самият Филип Буков пък написа: “Можеше аз да съм новият Джеймс Бонд”. На кадъра, който показа с новата си прическа, е с черен костюм с папийонка, а на заден фон се вижда коледна украса. Филип Буков показа новата си прическа още на фризьорския стол. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Някои от феновете му заподозряха, че промяната е заради нова роля. Други пък - заради комедийния спектакъл “Петък вечер”, който ще се играе за първи път в зала 1 на НДК тази вечер. На сцена ще излезе заедно с Павел Иванов, Стоян Дойчев, Христо Пъдев и бийтбоксъра Александър Деянов - Skiller. Рапърът Еминем