Актьорът с платиненоруса коса заради нова роля или “Петък вечер” в зала 1 на НДК
На рапъра Еминем или на холивудската звезда Брад Пит прилича повече актьорът Филип Буков? Това се чудят последователите му в социалните мрежи, след като показа изненадваща нова визия.
С много къса платиненоруса коса актьорът действително наподобява на Еминем от ерата на Slim Shady в края на 90-те и началото на 2000-те години. Други го оприличиха на Брад Пит в периода, когато снима “Бандата на Оушън 2”. Самият Филип Буков пък написа: “Можеше аз да съм новият Джеймс Бонд”. На кадъра, който показа с новата си прическа, е с черен костюм с папийонка, а на заден фон се вижда коледна украса.
Някои от феновете му заподозряха, че промяната е заради нова роля. Други пък - заради комедийния спектакъл “Петък вечер”, който ще се играе за първи път в зала 1 на НДК тази вечер. На сцена ще излезе заедно с Павел Иванов, Стоян Дойчев, Христо Пъдев и бийтбоксъра Александър Деянов - Skiller.
Впрочем Буков дълги години поддържаше една и съща визия - с не много къса кестенява коса и без брада. Не за първи път обаче променя стила си. Преди години носи дълги къдрици, които дарява за перука на онкоболна жена. Всичко започва от облог с приятели кой ще издържи най-дълго без подстригване, който актьорът печели след година и половина. Когато все пак отива във фризьорския салон, защото косата му пречи под каската на мотора, коафьорката му предлага да изчака още година и половина, за да достигнат кичурите нужните 30 сантиметра. Тъй като косата му е гъста, къдрава и никога не е била боядисвана или третирана, е много подходяща за перука.