Произхожда от Моголската империя и дълго краси майката на руския владетел Николай II

След революцията попада в екстравагантна оперна певица, а след това и в ръцете на най-известните бижутери в света

В двойка е с още по-голям 249-каратов камък, който изчезва безследно

Видял е блясъка на императорските дворци, бил е върху роклите на руска императрица, преживял е революция, падането на една от най-могъщите династии в света и разпродажбата на царските съкровища. Пътувал е между континенти, сменял е собствениците и дори формата си, но е запазил най-голямото си богатство - 197,80 карата безупречна история. Повече от век след рухването на империята на Романови легендарният сапфир, носен от майката на Николай II, отново излезе на световната сцена - този път в Женева, където бе продаден за рекордните 4,9 милиона долара. Sotheby's не разкри името на купувача, който беше описан само като частен колекционер.

Зад наситения син цвят обаче се крият мистерии, загадъчен ориенталски произход и изчезнал втори камък. През вековете Романови са натрупали едни от най-богатите колекции на бижута в света, включващи известния диамант “Орлов”, императорската корона на Русия и безценна колекция от рубини и сапфири. Династията управлява от 1613 г., докато през 1917 г. цар Николай II абдикира, а семейството му е транспортирано от болшевишкото правителство до Екатеринбург и настанено в Ипатиевата къща. В нощта срещу 17 юли 1918 г. той, съпругата му Александра, петте им деца и четирима верни слуги са събудени посред нощ и са свалени в мазето под предлог за преместване на по-сигурно място. Изведнъж срещу тях се открива огън. Скритите под дрехите на жените скъпоценности отклоняват част от куршумите, което налага допълнителни изстрели и използване на щикове. Те вероятно са смятали да използват ценностите като спасение в обречената за тях ситуация. Извършителите се опитват да прикрият следите, като извозват телата, частично ги повреждат с огън и киселина и ги заравят в тайни гробове край Екатеринбург. Основната част от останките (девет души) е открита през 1991 г., а останалите двама - през 2007 г., като самоличността на жертвите е потвърдена чрез съдебномедицински и ДНК анализи.

В нощта срещу 17 юли 1918 г. Николай II и семейството му са разстреляни. Снимка: 24 часа архив

Изящният сапфир във формата на възглавница обаче не е сред пришитите в другите им бижута, когато срещат смъртта. След падането на монархията съдбата на императорските съкровища се превръща в огромна операция по описване, разделяне и разпродаване. През 1922 г. специална комисия, ръководена от минералога Александър Ферсман, започва да каталогизира украшенията. В съкровищницата са открити 25 300 карата диаманти, 3200 карата колумбийски изумруди и 2600 карата сапфири от Цейлон, Кашмир и Сиам. Описът е издаден в цели четири тома между 1924 и 1926 г. и съдържа впечатляващи изображения на скъпоценностите.

По-любопитното е, че тогава този сапфир е бил в двойка с още по-голям 249,25-каратов камък. В началото на XX век Фаберже го поставя в диамантена рамка като част от чифт брошки или закопчалки. След революцията и двете скъпоценности са описани в каталога на императорските съкровища, но оттогава не е ясно какво се е случило с по-голямото украшение.

Съветската власт разделя бижутата на 3 категории най-ценните исторически предмети са запазени; втората част е предназначена за продажба в чужбина, а третата включва камъни с висока цена. Романовият сапфир попада именно в последната група. Новата власт преценява, че той не е достатъчно ценен и няма историческа или художествена стойност.

Още тогава камъкът тежи 197,80 карата. Естествен сапфир от Цейлон (днешна Шри Ланка).

Никога не е бил подлаган на термична обработка и това го прави изключително ценен. Според експертите необичайната му шлифовка подсказва, че може да произхожда от времето на Моголската империя в Южна Азия. Тоест е по-стар от династията Романови, но и до днес не е известно кой владетел го е притежавал първоначално, кой и кога го е пренесъл в Русия. Смята се, че попада в съкровищницата на руските императори още през XIX век.

Той е свързан с майката на последния владетел на Русия Николай II - Мария Фьодоровна. Тя го носи заедно с близнака му на един от последните грандиозни балове на империята през 1903 г. Поставя двата сапфира върху предната част на полата си. Самата тя се разминава със злощастната съдба на сина си и напуска Русия през 1919 г. с помощта на британския флот.

Майката на Николай II Мария Фьодоровна носи сапфира на един от последните грандиозни балове на империята през 1903 г. Снимка: Архив

Междувременно след революцията сапфирът е пуснат за продажба само заради материалната му стойност. През 1927 г. изящният камък е купен от Гана Валска - полска светска дама, оперна певица и колекционерка на изключително скъпи бижута. Тя го придобива чрез Cartier и му дава нов живот. В онзи период Валска е широко отразявана в медиите заради безбройните си бракове, разводи, комично неуспешните си опити на лиричната сцена и, разбира се, екстравагантно разточителния си начин на живот, украсен с най-прекрасните скъпоценни камъни.

През 1927 г. изящният камък е купен от Гана Валска - полска светска дама. Снимка: Архив

В духа на “Руските балети”, които бележат нейното поколение, Валска обичала силните цветове, драматичните ефекти и вдъхновената от Изтока естетика. Колекцията ѝ от украшения включвала много смели, големи бижута в дръзки рамки, често с ориенталско вдъхновение.

Валска не е била просто поредната собственичка на скъп камък, а жена с истинска страст към необикновените бижута. Родена в Полша, тя изгражда кариера на оперна певица, но остава известна и с шестте си брака и колекцията си от изключителни украшения. По-късно се оттегля от музикалната сцена и се посвещава на създаването на прочутата ботаническа градина Lotusland в Калифорния. Сапфирът на Романови е една от най-забележителните придобивки в нейния живот, а промените, които прави с него, показват колко различно може да изглежда един и същ скъпоценен камък през десетилетията.

Първо през 1927 г. носи Романовия сапфир като централен елемент на дълга огърлица. Две години по-късно поръчва да монтират камъка на друго колие заедно с резбован изумруд от епохата на Могул с тегло 256,60 карата. Същият е променян многократно през следващите години. През 1971 г. е представен като основно украшение на късо колие, съставено от паднали сапфирени мъниста, на легендарна продажба на имуществото на оперната певица в Ню Йорк. Продаден е отново през 1992 г. на търг в Женева.

Така през десетилетията камъкът сменя няколко различни бижута, но запазва идентичността си. А през 2015 г. Cartier му дава сегашния вид, като създава гривната, на която е поставен сапфирът. Тя е от платина, с диаманти и гравиран планински кристал. Дизайнът е вдъхновен от стила артдеко - синтез от модернизъм и неокласицизъм, популярен през 20-те години на XX век.

Но дори след повече от век сапфирът продължава да впечатлява не само с историята, но и с физическите си характеристики. Той е с размери приблизително 3,5 на 3 сантиметра, а две независими гемологични лаборатории - швейцарските SSEF и Gubelin, потвърждават произхода му от Цейлон и липсата на следи от термична обработка. Това е особено важно за колекционерите, защото много сапфири на пазара се нагряват допълнително, за да се подобри цветът им. В случая става дума за естествен камък, запазил природните си характеристики, който е преминал през ръцете на императрица, оперна певица и едни от най-известните бижутери в света.

Така на 11 ноември 2026 г. той отново беше продаден на търг, и то за рекордните 4,9 млн. долара, предвид, че беше с предварителна оценка между 923 хил. и 1,8 млн. евро. Императорският сапфир има нов собственик, но миналото му остава неделима част от неговата стойност. Някъде в неизвестността все още може да се намира и по-големият камък от някогашната двойка - 249-каратовият му “брат”, чиято история сякаш е прекъснала точно там, където започва новата епоха на Русия.

Сапфирът на Романови продължава да носи не само блясъка на една изчезнала империя, но и загадка, която повече от век не е намерила своя отговор.