Близо 30 млн. евро вложи веригата във възстановяването на сградата

Сред хората, за които тази инвестиция има значение, са и режисьорите, намерили публика за своите филми

Сиренето и маслото имат своето място в касовата бележка. Как обаче се записва една прожекция, на която зрителите влизат без билет? В софийските Централни хали човек може да направи и двете - да напазарува и да гледа български филм. За „Кауфланд“ първото е всекидневен бизнес. За режисьора, който търси къде да покаже филма си, смисълът е във второто.

Покрай санкциите от близо 76 млн. евро, които Комисията за защита на конкуренцията наложи на „Кауфланд България“, разговорът за големите вериги се върна към отношенията им с българските производители. Комисията твърди, че има нелоялни търговски практики, компанията оспори констатациите. Спорът е за условията, при които храната стига до щанда. Покрай него обаче си струва да се чуят и хората, които имат съвсем други отношения с веригата. Сред тях са организаторите на един софийски кинофестивал.

Тяхната история започва от стария покрит пазар. „Кауфланд“ вложи близо 30 млн. евро във възстановяването на Централните хали, които отвориха отново през май 2024 г. За две години и половина компанията отчита над 3,5 млн. посещения в сградата. Колко от хората са дошли за покупки и колко заради програмата, не може да се каже точно. За онова, което се случва на сцената, повече говорят други две числа - около 1100 събития, над 90% от тях със свободен вход.

За едно семейство в София ползата е съвсем практична. През почивните дни на детските събития в Халите редовно се събират над 100 деца, по данни на домакините. Родител с две деца може да ги доведе тази събота и да се върне с тях следващата, без всеки път да пресмята колко ще струват билетите. А за хората на сцената има разлика дали някой ще плати за едно представление, или ще им даде място, на което публиката знае къде да ги намери и след седмица.

Юлиян Спасов - основател на „Кинематограф“, може да посочи тази публика доста точно. По думите му над 1200 нови зрители са гледали в Халите десетки български късометражни филми. Започнало се с отделни прожекции. През юни тази година сцената вече беше сред домакините на втория Sofia Short Fest. Заедно с „Топлоцентрала“ и „Сине Гранд Парк Център“ Халите приеха програма от 90 филма от над 50 държави.

А е имало опасност фестивалът да остане само с първото си издание. Спасов разказва, че след успеха през 2025 г. организаторите се оказали без финансиране от Националния филмов център за следващата година. Поставените условия според него били неизпълними. Тогава помогнал „Кауфланд“. Затова и реакцията му след решението на КЗК е толкова лична.

„Затова целият културен сектор трябва да се стресне от ставащото с "Кауфланд", защото доста фестивали, продукции и организации разчитат на тяхната подкрепа. Хората е добре да знаят, че доста неща по този казус остават неказани и ефектите от него ще са много по-дълбоки, отколкото виждаме на пръв прочит“, казва Спасов.

Големите търговски вериги имат едно предимство, за което рядко става дума покрай цените - хората така или иначе минават през тях. За българския производител това е възможност стоката му да стигне до повече семейства. За дарителска кампания е шанс за каузата да научи и човек, който е излязъл само за хляб. Подобен смисъл имат и екологичните инициативи в магазините. А в Халите същото това всекидневно присъствие дава на творците нещо, което трудно се купува с еднократно спонсорство - възможността непознат зрител да ги открие, а после да се върне специално заради тях.

Разбира се, и „Кауфланд“ има интерес софиянци да обичат сградата, в която е неговият магазин. Тъкмо в Халите най-лесно се вижда какво получава и градът от този интерес. Една историческа сграда отново е част от всекидневието му. И когато някой предложи „да се видим в Халите“, поводът вече може да е и премиерата на български филм.