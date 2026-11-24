Докоснете се до силата на вярата и открийте историите на най-почитаните чудотворни икони в България! Как? С най-новата книга от поредица „Ооо, познай България" – "Чудотворните икони в България" (от „КнигаТа").

Векове наред българинът търси утеха, закрила и надежда пред светите образи. Съхранявани в древни манастири и църкви, обгърнати от предания и разкази за чудеса, чудотворните икони са сред най-ценните духовни съкровища на България. За вярващите те са символ на божествената закрила, упование в трудни моменти и надежда за здраве, семейно щастие и благоденствие.

Кои са най-известните чудотворни икони у нас? Какви тайни и предания се крият зад тяхната история? Къде се намират светините, пред които хиляди хора отправят своите най-съкровени молитви?

Книгата отвежда читателя на вълнуващо духовно пътешествие из българските манастири и храмове, за да разкрие историите на едни от най-почитаните чудотворни образи – „Света Богородица Одигитрия" в Рилския манастир, „Богородица Портаитиса" в Роженския манастир, „Света Богородица Троеручица" в Троянския манастир, „Света Богородица Умиление" в Бачковския манастир, „Златната ябълка" в Асеновград, „Зазиданата Богородица" в Лопушанския манастир и още много светини, пазещи вековна история и духовна сила.

Освен любопитните разкази за произхода, чудесата и почитта към светите образи, изданието съдържа и молитви към Богородица, Исус Христос и светците, които поколения българи отправят с вяра и упование. "Чудотворните икони в България" е книга за силата на вярата, за българските духовни корени и за надеждата, която никога не угасва. Излиза в твърди корици, луксозна хартия и цветен печат. Подходящ подарък за предстоящите зимни празници.

„Ооо, познай България" е поредица от 12 книги, която представя различни страни на България – история, култура, традиции, духовност, национални символи и памет. Според издателската концепция тя е насочена към различни поколения, включително към младите хора, с идеята да съхранява и предава българското наследство

"Чудотворните икони в България"

Стр. 160

Цена 13 евро