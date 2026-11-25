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Бащата на херцогинята на Съсекс Меган Маркъл – Томас Маркъл-старши, е официално обвинен в съзнателно притежание на изображения със сексуално насилие над деца, показват съдебни документи, цитирани от световните агенции.

Той беше арестуван от агенти на ФБР на 6 ноември, след като властите иззеха множество материали от две складови помещения в Лос Анджелис, които наемал близо 20 години, посочи БТА.

Разследването започнало след сигнал от сина му Томас Маркъл-младши, който съобщил на полицията във Филипините и ФБР, че е открил незаконни изображения сред вещите на баща си в град Себу.

В момента 82-годишният Маркъл-старши е задържан във Флорида. Той бил освободен под гаранция, но отново попаднал в ареста, след като свалил електронната си гривна за наблюдение.

Според психиатричната оценка е годен да бъде изправен пред съда. Лекарката, извършила прегледа, е заявила, че той симулира проблеми с паметта и разбирането на обвиненията, за да избегне наказателно преследване.

Очаква се Томас Маркъл-старши да се яви пред съда в Лос Анджелис през следващите седмици.