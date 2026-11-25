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Кевин Клайн ще участва в сериала „Поправките" (The Corrections) на Netflix, базиран на едноименния роман на Джонатан Франзен, съобщи агенция ЮПИ. По-рано платформата обяви и участието на Мерил Стрийп.

Клайн ще играе Алфред Ламбърт - баща, страдащ от болестта на Паркинсон, чието състояние се влошава. Стрийп ще влезе в ролята на съпругата му Инид, която се опитва да събере семейството за последна обща Коледа. Ролите на трите им деца все още не са разпределени, посочи БТА.

Сценарият е на автора на романа Джонатан Франзен, а режисьор на всички епизоди е Корд Джеферсън. Продукцията е на Paramount Television Studios.

Клайн и Стрийп са си партнирали и във филма „Изборът на Софи" от 1982 г., за който актрисата получава „Оскар" за най-добра женска роля.