С над 16 милиона слушания в Spotify и участия в престижни клубове и фестивали по света, белгийският продуцент гостува за втори път в Пловдив този петък

През юни HVMZA беше зад пулта на Hï Ibiza - един от най-престижните клубове за електронна музика в света. Пет месеца по-късно нашумелият белгийски DJ и продуцент се завръща в LunOr Bar & Club - сред най-популярните клубни адреси в Пловдив. Второто му гостуване този петък, 27 ноември, идва след година със силни международни участия и нови музикални проекти.

HVMZA е добре познат на почитателите на съвременната клубна сцена. Свирил е в лондонския KOKO, в Club Chinois и Cova Santa на Ибиса, на фестивала UNTOLD, както и в клубове в Миконос, Дубай, Маями и Торонто. Музиката му има над 16 милиона слушания в Spotify и над 23 милиона гледания в YouTube. Парчетата Mogo и Na Bosana са сред най-големите му успехи, всяко с над 1,5 милиона слушания в Spotify.

Музиката му е любопитна смесица от африкански перкусии, арабски мелодии, латиноамерикански ритми и електронен house. В сетовете си преминава между Afro, Latin и Organic House, като съчетава различни музикални традиции в звучене, което му печели публика по цял свят. Тази есен реализира съвместен проект с Juany Bravo и изкара нови издания като Estarabim с Burak Cilt, в което присъстват мотиви от турската музикална традиция.

Именно турската и арабската музика са част от живота му много преди да започне да свири пред международна публика. Истинското му име е Хамза и израства в Белгия, в семейство с корени в двете култури. Докато у дома слуша традиционни мелодии, с приятелите си открива американския хип-хоп и R&B. Започва да прави собствени бийтове на компютър и сам се научава да продуцира. Постепенно се насочва към house музиката, в която открива възможност да използва всички различни влияния от детството си. Години по-късно те се превръщат в отличителна черта на неговите международни участия.

HVMZA се връща в Пловдив за втора среща с публиката на LunOr. Клубът, който наскоро отпразнува първата си годишнина, продължава да привлича международни DJ имена, а гостуването на белгийския продуцент е сред акцентите в програмата на новия сезон.

HVMZA ще бъде в LunOr Bar & Club този петък, 27 ноември. Вечерта започва от 22:00 часа, а програмата включва и DJ Атанас Янев.