От 27 до 29 ноември Шумен ще бъде домакин на Националната изложба на България за птици и дребни домашни животни. Събитието ще се проведе в зала „Арена Шумен“ и ще събере около 2000 експоната, участници от България и редица европейски държави, както и представители на международни организации.

Официалното откриване е на 27 ноември, петък, от 13:00 часа. След церемонията изложбата ще бъде отворена за посетители от 14:00 до 18:00 часа.

В рамките на трите дни посетителите ще имат възможност да се запознаят с разнообразието на животинския свят – от гълъби, папагали, зайци и кокошки до екзотични птици. Тази година организаторите са подготвили и специални контактни зони с животни, гости от зоопарк Бургас, образователни занимания за деца и множество изненади.

Специален акцент в програмата ще бъде представянето на новия комикс „Далия и тайната на Розовото перо“, чрез който организаторите ще насърчат интереса на най-малките към света на птиците и грижата за тях.

Предвидени са още томболи с атрактивни награди, сред които папагал Монах и зайче Мини Рекс. В изложението ще участват множество изложители, международни производители и български брандове. Посетителите ще имат възможност да се срещнат и с популярни личности от социалните мрежи.

„Нашата цел е изложбата да бъде не просто среща на специалисти и развъдчици, а истински празник за цялото семейство“, посочват организаторите.

Националната изложба се организира от Съюза на гълъбовъдите и развъдчиците на дребни домашни животни в Република България със съдействието на Община Шумен.

Програма и работно време:

27 ноември (петък)

13:00 ч. – официално откриване

14:00 – 18:00 ч. – посещение на изложбата

28 ноември (събота)

08:00 – 18:00 ч. – посещение на изложбата

20:00 ч. – гала вечер и официално награждаване на призьорите

29 ноември (неделя)