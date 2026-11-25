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Даниел Стоянов - музикантът, познат с артистичния си псевдоним Bulgarian Cartrader, ще изнесе концерт в София след броени дни. На него ще представи песни от албума си Greetings from Soulgaria, познатите сингли Golden Rope и LAB, както и нови парчета, които публиката ще чуе на живо преди официалното им издаване.

Стоянов е роден в София, но още като малък се мести със семейството си в Южна Германия, а днес живее в Берлин.

Започва да свири по сватби, а по-късно става студиен вокалист. Участва в писането на песни и изпълнява беквокали за германската група SEEED, а сред артистите, с които работи, са Соломун, Каспер и Мартерия. Името Bulgarian Cartrader му хрумва, докато кара кола за свой приятел.

Сам пише, записва и продуцира дебютния си албум Motor Songs, който излиза през 2022 г. и е последван от концерти от София, Берлин, Ню Йорк и Лос Анджелис. Проектът печели и европейската музикална награда Music Moves Europe.

В музиката си Bulgarian той съчетава инди поп, соул и R&B с балкански влияния.

Концертът му у нас ще е в голям столичен клуб на 5 декември.