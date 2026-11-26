По осветлението работи виенската компания, изработила четирите лъва на Лъвов мост и Желязната църква в Истанбул

Красива фасада със светещ надпис, светло и просторно фоайе с дървена ламперия и много удобни седалки в залите. Така театър “София” посреща зрителите си след дългогодишния мащабен ремонт, който промени из основи театралното пространство в сърцето на парка “Заимов”.

Освен с красив облик театърът е и с модерна сценична механизация, осветление и озвучаване.

Ремонтът започна през пролетта на 2022-а и се проточи четири години. През това време обаче дейността му не приключи, дори напротив - трупата изигра десетки представления на сцените на други театри и в София, и в страната.

“Актьорите много искаха да се върнат в своя дом. Липсата на постоянна зала беше дискомфортна за тях - репетиции на различни места и постоянно турне за четири години. Това е изключително натоварващо и за сценичните екипи, и за актьорите”, разказва пред “24 часа” Стефан Иванов, който временно зае поста директор на театъра през август тази година след пенсионирането на Ириней Константинов.

Сградата “грее” още отвън. Поставен е светещ надпис с логото на театър “София”. Почистена е фасадата и е

запазен оригиналният ѝ вид с облицовка от естествен камък

в пясъчен цвят, както и всички орнаменти,

характерни за специфичния ѝ облик. През топлите месеци ще бъдат разположени столове за зрителите и сцена пред главния вход, където ще бъдат играни представления. Изложба с фотографии на всички актьори от трупата. Сред тях са Лилия Маравиля, Дария Симеонова, Пламен Манасиев, Гринго-Богдан Григоров и др. Снимка: Йордан Симеонов

Алеята до театъра отстрани също е ремонтирана. Изградена е вертикална платформа за инвалидни колички, която води до вход с удобен достъп до камерната сцена. “Има функционираща рампа за хората с физически затруднения. В залата са предвидени места, където могат да бъдат настанени удобно. Това е нещо, на което много държим, защото в много театри няма”, разказва Стефан Иванов.

Ремонтирана е и откритата сцена “Арена”, която се използва предимно през топлите месеци. За разлика от закритите зали там зрителите са разположени амфитеатрално около игралното поле на открито. Първоначалният проект предвиждаше покриването на сцената със стъклена пирамида, но впоследствие това решение отпадна и пространството остана открито. Там ще бъдат представяни спектакли, пърформанси, изложби. Зала “Арена” е полуоткрита. На нея ще се представят пърформанси, спектакли, изложби. СНИМКИ: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Оригиналният интериорен архитектурен план е запазен и възстановен. Характерните гипсови тавани във фоайетата също са реновирани. Подменени са покривът, дограмата, отоплителната, климатичната, ВиК и електрическата инсталация.

Още с влизането в театъра зрителите са “посрещнати” от всички актьори. Централно място заема портретна изложба с фотографии на трупата, разположена в малкото фоайе.

Още една експозиция е подредена във фоайето на театъра. Тя е с кадри от всички представления, които са част от премиерния спектакъл “Не свиква с тъмното окото (Корени)” на режисьорката Маргарита Младенова, с който театър “София” отбеляза 60-ата годишнина от създаването си. Зрителите могат да видят кадри от “Всяка есенна вечер” от Иван Пенчев, поставян през 1976 г., “Да отвориш рана” от Боян Папазов от 1978 г., “Човекоядката” от Иван Радоев от 1978 г., както и “Меко казано” от Валери Петров през 1979 г. и “Пир по време на демокрация” от Стефан Цанев, поставян през 1997 г.

“Това са най-известните, популярни и ценни представления в драматургията за онова време. През 1989 година това е бил единственият театър с писателско бюро. Едновременно драматурзи в този театър са били Стефан Цанев, Иван Радоев, Константин Илиев, Първан Стефанов и Кольо Георгиев”, разказва Стефан Иванов.

След “разходката в миналото” зрителите могат да оставят палтата си в обновена гардеробиерна. Вдясно от главния вход е поставен модерен фотокът с надписи и логото на театъра, където зрителите могат да се снимат и да споделят кадри в социалните мрежи. Два големи телевизора от двете страни на гардеробиерната пък ще показват афиша на театъра, рекламни видеа за постановките, предстоящи събития. Така изглежда сградата преди ремонта. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Камерната сцена също има нов облик - вместо старите червени седалки сега там са поставени удобни и меки тъмносини. Освен местата за зрителите

модернизирани са и сценичната

техника, осветлението и

акустиката

Впрочем камерната зала беше първата обновена част от театъра и бе официално открита на 12 март. Тогава посрещна първите си зрители след ремонта с комедията “Любов и други аварии”. След това са представени още две премиери - “Уроци” и “Ужасните родители”.

Работата по голямата сцена обаче все още продължава. След премиерата на юбилейния спектакъл “Не свиква с тъмното окото (Корени)”, която беше на 15 ноември, се извършват допълнителни ремонтни дейности - окачват се нови прожектори и се оправя осветителната система. А екипът, който стои зад това, е от виенската инженерна компания “Ваагнер Биро” (на немски Waagner Biro), която за първи път работи в български театър. У нас компанията е най-известна с изработката на четирите бронзови лъва на Лъвов мост в София, построен 1889 - 1891 г. Участвала е и в изграждането на Желязната църква “Свети Стефан” в Истанбул, а сред другите световни обекти, по които работи, са Виенската държавна опера, преустройството на Райхстага в Берлин, Британския музей в Лондон, както и Операта в Сидни и Елбфилхармонията в Хамбург. Стефан Иванов - временно изпълняващ длъжността директор на театър “София” СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

“Прожекторите са значителен брой - около стотина. Може да се осъществи каквато и да е светлинна картина. Звукът също е много добър. Сценографите и режисьорите могат да направят каквато поискат сценична механизация - да спускат, да придвижват воали, завеси, декори”, разказва Стефан Иванов.

В голямата зала са предвидени и места за инвалидни колички, които са разположени на първия ред. “Седалките за останалите зрители са по-удобни от тези по кината в мола”, така ги описва директорът на театъра.

Една от другите нови ремонтирани зали на театъра, която

ще се използва за репетиционна,

догодина ще носи името на

Леон Даниел

Той е първият режисьор на Театър “София”. Именно с неговия спектакъл “Корени” е открит новосъздаденият театър през 1966 г. Дръзкият спектакъл за онова време задава критичния и художествен дух на театъра. “Представлението е било свалено след кратък сценичен живот. Театър “София” е бил ядро на драматурзи, създали множество емблематични български текстове. Преди 1989 г. той е бил място на съпротива и оазис на свобода. Надяваме се и така да продължи”, казва Стефан Иванов. Така изглежда обновената камерна сцена - тя също е с модернизирана сценична техника, осветление и акустика, а седалките за зрителите са тъмносини. Снимка: Йордан Симеонов

Той няма да участва в конкурса за директор, но пожелава на този, който ще го оглави, да продължи идеята и заряда на театъра: “Да го превърне в културен институт, който да не бъде предназначен само за представления на сцена, а да се превърне в пространство, където наистина да се култивира публика и извън театралната зала: с лекции, разговори, концерти, изложби...”.