“Нищо лично” се казва новият сериал, в чиито главни роли влизат Стефания Колева и Деян Ангелов - Додо. И двамата са добре познат тандем от комедийния спектакъл “Без гаранция”, в който представят отношенията на мъж и жена и семейния живот. На подобна тематика ще бъде и сериалът, който ще се излъчва само в ютюб. “Ако някога сте водили спор, в който и двамата сте прави - този сериал е за вас!”, пише в описанието. Първият епизод се казва “Сватбата” и ще бъде показан на 28 ноември.