Провокативният спектакъл е първата за този сезон премиера на Софийската опера и балет

Жената на Клавдий – Агрипина, чийто син от предишен брак Нерон трябва да наследи трона, както и Нерон и Клавдий, се озовават като герои в нощен клуб-казино в Лас Вегас. Така цялата интрига около неистовото желание на Агрипина да направи сина си Нерон римски император заради уж смъртта на Клавдий се развива не в Древния Рим, а сред шоу гърли и босове от развлекателната индустрия, а самият Нерон е показан като разглезен “парти принц”. Това е, накратко казано, идеята на режисьора на първата за сезона премиера на Софийската опера и балет – операта на Хендел “Агрипина”. Първият премиерен спектакъл е в петък, 27 ноември.

Това, че Хендел не е звучал на българска сцена от десетилетия, а специално “Агрипина” се играе за първи път у нас, не пречи спектакълът да е силно провокативен. Това е версията на британския режисьор Уолтър Сътклиф, показана за първи път миналата година на Хенделовия фестивал в родното място на композитора – Хале.

“Историята звучи толкова актуално и днес,

че можеше спокойно да се развива и в Силициевата долина”, казва Сътклиф. Чрез съвременната визия режисьорът на спектакъла иска да покаже, че жаждата за власт, медийните манипулации и безскрупулните политически игри зад кулисите остават непроменени през вековете.

Критиките миналата година подчертаха, че спектакълът е “блестяща, цинична комедия на амбицията”. Сценографията на Александър Денич – въртящ се двуетажен клуб с неонови светлини, която превръща Древен Рим в Caesar's Palace Entertainment, е оценен високо заради визуалния ефект и енергията. А и фестивалният оркестър на Хале с диригент Лорънс Къмингс, както и солистите, начело с Ромелия Лихтенщайн в ролята на Агрипина, която ще пее и в София, събраха силни овации за стилната барокова интерпретация и актьорската игра. Единствените критики тогава бяха, че външният блясък и ретро ефектите на сцената понякога

заглушават вътрешното напрежение и политическата сатира в музиката на Хендел.

Но пък българската публика не е изкушена много от Хендел. Единственият ѝ досег досега с тази творба е от версията на Метрополитън опера в Ню Йорк, направена там през 2020 г. с Джойс Дидонато в главната роля. Малко след премиерата настъпи пандемията и Метрополитън опера пусна свободен достъп до целия си видеоархив, като всяка вечер показваше различни свои знакови постановки. Специално “Агрипина” бе показана поне 5-6 пъти.

Забележителното на тази опера, написана през 1709 година, е, че в нея има не един, дори не двама, а цели трима контратенори. Този тип високи мъжки гласове се използват днес за изпълнението на мъжки роли, които по време на премиерата на творбата са се изпълнявали от кастрати. Нерон например ще се играе от уругвайския контратенор Леандро Марциоте, а южноафриканският контратенор Кристофър Айнсли ще се превъплъти в ролята на Отон. В Хенделовия оригинал ролята на Нарцис също е писана за кастрат, но в софийския спектакъл партията ще се изпълни от мецосопрана Цвета Сарамбелиева.

Истински двигател на действието в тази опера е императрица Агрипина. Любопитното е, че изпълнителката ѝ Ромелия Лихтенщайн

е родена в България,

но още на 4-годишна възраст семейството ѝ я завежда в Германия и тя израства в Рощок. Още на 9-годишна възраст пее партията на първото момче във “Вълшебната флейта” на Моцарт. Завършва консерваторията в Лайпциг и има блестяща кариера. Играла е досега в 15 опери на Хендел. Ромелия Лихтенщайн като Агрипина и Леандро Марциоте като Нерон в постановката на Уолтър Стъклиф. СНИМКА: Handel-Festspiele Halle

Диригент на софийските спектакли на “Агрипина” е добре познатият на родната публика Константин Тринкс. Тринкс е роден и израсъл в Карлсруе - един от трите центъра за Хенделова музика в Германия. “Но определено не беше любов от пръв поглед. Първо се увлякох по Моцарт, после по Вагнер. Хендел дойде след това. Но забелязах, че той всъщност е първият преди Моцарт, който изгражда образите в оперите си задълбочено”, казва Тринкс, който дирижира почти всички спектакли на Вагнерови опери в София.

“Агрипина” в същността си е драма, примесена с комедия. Оригиналната партитура на Хендел трае над 4 часа, но днес много части се съкращават и спектакълът излиза малко над 3 часа с два антракта. Почти няма хорови сцени, но има много ансамбли, изпълнявани от главните герои. Както повечето барокови опери и “Агрипина” представлява сбор от дълги почти говорни речитативи, последвани от кратки виртуозни арии.