“В състезание със себе си” - така е наречена автобиографичната книга на Камелия Тодорова, която излиза с логото на издателство “Колибри”. Вълнуващи истории, вдъхновяващи разкази и незабравими преживявания са събрани в почти 500 страници, за да обрисуват отблизо образа на една от най-ярките личности в българската поп и джаз музика отблизо. Художник на корицата е Валерия Иванова.

“Мислим си, че познаваме Камелия Тодорова, защото познаваме гласа, песните и образа ѝ. “В състезание със себе си” може би ще ви помогне да разберете не само Камелия, но и колко трудно разпознаваме истинските аристократи на духа, докато са сред нас”, казва за книгата журналистът Васил Христов, който е президент на Асоциацията на чуждестранната преса в Лондон.

“Тази книга не е автобиография. По-скоро е замислена като роман за един живот, изпълнен със светлини и сенки, с възходи и падения, с любов, самота и онзи особен хумор, който ни помага да оцелеем в собствената си история”, обяснява журналистът Георги Тошев.

С повече от пет десетилетия на сцената, с впечатляваща международна кариера, неподражаем глас и естетика, Камелия Тодорова се е превърнала в част от Златния фонд на българската музикална култура. През 1979 г. печели Втора награда и специалния приз “Дюк Елингтън” на Международния конкурс за млади джаз певци в Люблин, Полша. Следват отличия и участия на престижни джаз фестивали в Бомбай, Братислава, Варшава и Малта, както и изяви в легендарния “Фридрихщат палас” в Берлин. С Бигбенда на БНР под диригентството на Вили Казасян записва песни като “Не ме гледай така, момче”, “Прошепнати мечти”, “Да е влюбен този свят” и редица други, останали в историята на българската музика.

През 1980 г. печели Голямата награда на фестивала “Златният Орфей”, а през 1982 г. – Голямата награда на Международния шлагерен фестивал в Дрезден. Артистичният ѝ талант намира изява и в киното с участия във филмите “Търновската царица”, “Прилив на нежност”, “Бон шанс, инспекторе!” и др. През 1983 г. заминава за Западна Европа. В Лондон подписва договор с Virgin Records, а Фил Колинс я представя в свое предаване по Би Би Си.

За приноса си към българската култура е удостоена с почетния знак “Златен век” на Министерството на културата и с наградата “БГ Вдъхновение” на Годишните музикални награди на БГ радио.

