Жената пусна публикация в социалната мрежа, надява се да открие пръстена си

Илийката не ми се сърди, но ако намерите венчалната ми халка в опаковка от ликьор с подарък чаша, моля да ми я върнете. Тази забавна обява пусна във фейсбук Антоанета Бухова.

Тя изгубила пръстена миналата седмица по време на работа. Тогава с колеги опаковали бутилки ликьор с подарък чаша. Според нея халката се е изхлузила от пръста ѝ, докато пъхала подложката с чашата в кутията до бутилката от 700 мл. Част от комплектите вече се продават, други тепърва ще стигат до магазините. Затова помоли във фейсбук служителите в големите вериги да разклащат леко комплектите, когато ги подреждат по рафтовете. Все пак не изключва и варианта да е изхвърлила пръстена с отпадъците.

За липсата на халката Антоанета разбрала едва когато се прибрала вкъщи. На следващия ден я търсила на работа, но не я намерила. Затова и решила да напише пост във фейсбук. Според нея хората са добри и ако знаят на кого е пръстенът, ще го върнат. “Иначе и да имат желание хората, как да разберат коя е жената на Илия, сключила брак на 7.10.2017 г.”, пише Бухова. Затова моли приятелите си да споделят публикацията. Тя вече е шерната над 950 пъти. Антоанета добавя, че губенето на пръстен явно е семейна черта. Братовчед ѝ останал без халката си на морето. За негово щастие, хората, които я намерили, го издирили и му я върнали. “Илийката не ми се сърди”, добавя жената, за да се знае, че семейството ѝ е стабилно въпреки инцидента. Тя прилага и снимка на пръстена.

Това не е първият път, когато някой търси венчалната си халка в социалните мрежи. С помощта на фейсбук полският турист Миколай Шигула си върна пръстена, който изгубил в морето край Свети Влас на 19 юни тази година. Той написа в група на металотърсачи къде е паднал, а на следващия ден Иван Бараков от Несебър я открил за половин час в плиткото. Познал я по това, че от вътрешната страна било изписано името на съпругата на поляка - Верони.

През 2021 г. пък младоженецът Христо си върна халката, която изпуснал в морето на плаж “Смокиня”, пак така. За издирването на семейството помогнали спасителите. Върху пръстена били изписани името на съпругата му Емили и датата на сватбата. Месец след като я загубил, семейство от Хасково я открило и върнало на мъжа, чийто брак бил само на един месец.