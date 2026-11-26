"Огън и лед" е втората книга от поредицата на Ерин Хънтър, превърнала се в световен феномен

Дълбоко в гората четири клана диви котки се подготвят за суровия сезон на безлистието, когато храната намалява, а дебелата козина невинаги успява да предпази от студа. Домашният котарак Ръсти вече се е доказал в битка и е пълноправен член на Гръмотевичния клан. Той носи воинското име Огнено сърце и дори му е поверен новобранец, когото да обучи. И въпреки това всеки ден е принуден да се бори с предразсъдъците на останалите котки заради произхода си. А когато най-добрият му приятел започва редовно да се измъква от лагера без обяснение, тъмни опасения карат козината му да настръхва. Тогава злокобни предупреждения се прокрадват в сънищата на Огнено сърце: “Пази се от воин, на когото нямаш доверие...”

Междувременно напрежението между клановете расте. Стари врагове и нови приятелства нарушават крехкия баланс в гората и битката изглежда неминуема.

Този фантастичен сюжет с много екшън е в основата на “Огън и лед” (изд. “Хермес”) - втората книга на Ерин Хънтър от поредицата “Котките воини”, превърнала се в световен феномен.

Преди повече от 20 години английското издателство “Харпър Колинс” поръчва на дългогодишната редакторка Виктория Холмс да напише книга за диви котки. Полученият ръкопис е толкова интригуващ, че от издателството решават да превърнат сюжета в цяла поредица от шест книги. Към екипа се присъединяват още две писателки и през 2003 г. под общия псевдоним Ерин Хънтър публикуват “Дивото зове”. Така започва вълнуващото пътешествие на поредицата “Котките воини”. Днес вече има девет серии от по шест романа, които изграждат един богат свят, където четири клана котки всекидневно се борят за оцеляването си в дивото. Героите живеят според древен воински код, поставяйки лоялността и дълга на първо място.

Книгите са написани с любов към котките и уважение към природата. Досега от тях са продадени над 90 милиона екземпляра и са преведени на 38 езика. В момента китайска продуцентска компания работи по сериал, който ще бъде разпространен от “Дисни” през 2028 г.

