Самотната майка Уитни е на ръба на силите си. Отглеждането на десетгодишния ѝ син Джонас е огромно предизвикателство, а тя може да разчита единствено на себе си. Затова, когато каубоят Колт предлага детето да му помага в ранчото за ваканцията, Уит приема с охота. Заради искрите помежду им обаче тя започва да се страхува, че не може да го направи истински щастлив заради миналото си.

Канадката Бейли Хана е автор на романтичната драма “Преобразена” (изд. “Хермес”), която е четвъртата книга от поредицата ѝ “Ранчо Уелс”.

