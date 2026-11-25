Песни, които публиката знае наизуст, спомени, които не избледняват с годините, и глас, който продължава да вълнува. Така Георги Христов отбеляза 40 години от появата на хита му “Черно и бяло” с концерт в препълнената зала 1 на НДК. Една от най-обичаните му песни събра почитатели от различни поколения, за които тя отдавна е много повече от музика.

Завръщането на певеца на софийската сцена след две години и половина отсъствие беше дългоочаквана среща с публиката. В програмата намериха място големите му хитове, но и песни, които рядко изпълнява на концерт. Така вечерта предложи както познати мелодии, които слушателите носят в сърцата си, но и нови срещи с творчеството му. Зала 1 на НДК беше препълнена за концерта на Георги Христов.

Сред новите заглавия беше “И ще продам” - песен с необичайно дълга история. Текстът е написан от самия Христов още през 1995 г. за албума “Майчице”, а музиката е създадена едва сега от младия композитор Марио Кръстев. След повече от три десетилетия песента най-после получава своята мелодия и среща с публиката.

Специален момент в концерта беше появата на Нели Рангелова. Двамата с Георги Христов са близки приятели от години и споделиха сцената в дует - среща на два обичани гласа, която добави още топлина към празничната вечер. Пред публиката те изпяха “Когато се огледам в очите ти”, любимо изпълнение на многобройните им фенове.

С концерта “Черно и бяло - 40” Георги Христов даде начало и на следващата среща с почитателите си - през 2027 г. той планира турне под същото име.