Сборникът “Голяма книга за Лека нощ” (изд. “Фют”) е истинско съкровище с над 50 приказки. Разказват ги мечето вълшебник Алдин и неговите приятели – джуджетата и животните. Очарователните илюстрации на Тони Улф правят всяка история още по-въздействаща. За това допринася и преводът на Нели Раданова, който запазва очарованието на оригинала.

Сборникът е прекрасен спътник в тихите вечери, когато родителите четат на децата си преди сън. Прелистете книгата, гушнете детето и заедно се насладете на вълшебството и мъдростта на приказките.

